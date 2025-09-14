Cerrar X
AP_25257542118082_8847e2e590
Deportes

Colombiana consigue bronce en salto largo de Mundial de atletismo

La colombiana Natalia Linares superó su mejor marca personal para adjudicarse el domingo la medalla de bronce en el salto largo del Mundial de atletismo

  • 14
  • Septiembre
    2025

La colombiana Natalia Linares superó su mejor marca personal para adjudicarse el domingo la medalla de bronce en el salto largo del Mundial de atletismo, su primera presea en un campeonato internacional de envergadura a nivel mayor.

Un salto de 6,94 metros en la quinta ronda de la final en el Estadio Nacional de Tokio aseguró el podio para Linares, medallista de plata en el Mundial Sub20 de 2022.

“Sabía que si igualaba o mejoraba mi mejor marca personal, podría competir por las medallas”, dijo la colombiana de 22 años.

El oro fue para la estadounidense Tara Davis-Woodhall, quien ratificó con creces su condición de emperatriz del salto de longitud, añadiendo este título al que obtuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos de París.

Davis-Woodhall dominó de principio a fin y fue la única que pudo saltar sobre los 7 metros, logrando su máximo salto de 7,3 en el cuarto intento. La alemana Malaika Mihambo (6,99) obtuvo el bronce.

Oriunda de Valledupar, ciudad en el nororiente del Caribe Colombiano, Linares se puso un sombrero típico de su país al ondear la bandera nacional tras la final.

AP25257542986971.jpg

Hasta ahora, Linares obtuvo como grandes logros las medallas de oro en competiciones continentales realizadas en 2023, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Se llevó una decepción el año pasado al quedar fuera de la final de los Juegos Olímpicos de París.

“Tenía mucha confianza en todo el trabajo duro que habíamos hecho para alcanzar esto”, indicó “Colombia tiene una medallista mundial. Hemos llorado y sufrido a lo largo de los años, pero hoy celebramos”.

Fue la novena medalla para Colombia en los mundiales de atletismo, todas a partir de la edición de Daegu 2011.

La mayor responsable de la cosecha mundial es la retirada estrella Caterine Ibargüen, quien acumuló un total de cinco, incluyendo dos oros.

“Caterine me abrió las puertas al atletismo colombiano”, dijo Linares. "Es mi ídola. Hemos iniciado un nuevo camino de éxito".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G0uv_Gpw_Xw_AAI_H2_3be86a344e
Uziel Muñoz logra plata histórica en lanzamiento de bala
Detienen_en_Colombia_a_uno_de_los_mas_buscados_del_Tren_de_Aragua_d9019fdec8
Detienen a uno de los más buscados del Tren de Aragua en Colombia
shakira_convierte_primera_mujer_latina_cuarta_cantante_solitario_hacer_sold_out_sofi_stadium_angeles_104_dae4715b85
Shakira realiza la gira latina más grande del año
publicidad

Últimas Noticias

AP_25258498187375_66518ed3d6
Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez
AP_25258501415864_1_484d063b84
Acciones de Tesla suben tras compra de Musk en acciones
AP_25258521354531_094ed79487
Trump propone eliminar los informes financieros trimestrales
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×