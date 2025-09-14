Colombiana consigue bronce en salto largo de Mundial de atletismo

La colombiana Natalia Linares superó su mejor marca personal para adjudicarse el domingo la medalla de bronce en el salto largo del Mundial de atletismo, su primera presea en un campeonato internacional de envergadura a nivel mayor.

Un salto de 6,94 metros en la quinta ronda de la final en el Estadio Nacional de Tokio aseguró el podio para Linares, medallista de plata en el Mundial Sub20 de 2022.

“Sabía que si igualaba o mejoraba mi mejor marca personal, podría competir por las medallas”, dijo la colombiana de 22 años.

El oro fue para la estadounidense Tara Davis-Woodhall, quien ratificó con creces su condición de emperatriz del salto de longitud, añadiendo este título al que obtuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos de París.

Davis-Woodhall dominó de principio a fin y fue la única que pudo saltar sobre los 7 metros, logrando su máximo salto de 7,3 en el cuarto intento. La alemana Malaika Mihambo (6,99) obtuvo el bronce.

Oriunda de Valledupar, ciudad en el nororiente del Caribe Colombiano, Linares se puso un sombrero típico de su país al ondear la bandera nacional tras la final.

Hasta ahora, Linares obtuvo como grandes logros las medallas de oro en competiciones continentales realizadas en 2023, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Se llevó una decepción el año pasado al quedar fuera de la final de los Juegos Olímpicos de París.

“Tenía mucha confianza en todo el trabajo duro que habíamos hecho para alcanzar esto”, indicó “Colombia tiene una medallista mundial. Hemos llorado y sufrido a lo largo de los años, pero hoy celebramos”.

Fue la novena medalla para Colombia en los mundiales de atletismo, todas a partir de la edición de Daegu 2011.

La mayor responsable de la cosecha mundial es la retirada estrella Caterine Ibargüen, quien acumuló un total de cinco, incluyendo dos oros.

“Caterine me abrió las puertas al atletismo colombiano”, dijo Linares. "Es mi ídola. Hemos iniciado un nuevo camino de éxito".

Comentarios