Confirma Selección Mexicana último amistoso de 2025

La Selección Mexicana pondrá fin a su calendario de 2025 con un partido amistoso ante Paraguay, programado para el 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Este compromiso se suma al ya confirmado encuentro contra Uruguay en Torreón, completando así el cierre del año para el Tricolor.

¡Volvemos a San Antonio! 🤩



Continuamos nuestra preparación para el Mundial 2026 y enfrentaremos a otra selección clasificada y de gran exigencia ⚽.

Más detalles: Selección Nacional (@miseleccionmx) September 17, 2025

El partido marcará el retorno del Tri al Alamodome después de seis años, ya que su última aparición en este estadio fue en septiembre de 2019 contra Argentina.

La sede vuelve a ser protagonista para los aficionados mexicanos en Estados Unidos.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 22 de septiembre a las 10:00 horas , ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de presenciar el último amistoso del año del equipo nacional.

Dicho encuentro ante Paraguay servirá como última prueba antes del inicio formal del año mundialista, permitiendo al cuerpo técnico evaluar estrategias y jugadores de cara a las competiciones internacionales de 2026.