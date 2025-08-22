Cerrar X
Confirmado: Edson Álvarez jugará en el Fenerbahçe de Turquía

Es oficial, el mediocampista Edson Álvarez fue anunciado como refuerzo del Fenerbahçe de Turquía, donde será dirigido por José Mourinho

  • 22
  • Agosto
    2025

La novela de Edson Álvarez llegó a su fin, tras varios días de especulación sobre su salida del West Ham, el mediocampista fue anunciado como refuerzo del Fenerbahçe de Turquía, donde será dirigido por José Mourinho.

El "Machín" llegará a uno de los equipos más importantes del país, donde pinta para ser titular en el mediocampo junto con Sofyan Amrabat. Además, jugará la Europa League, donde será uno de los candidatos al título.

Durante su etapa en Inglaterra, Álvarez jugó 73 partidos en dos temporadas, marcó dos goles y dio una asistencia. Aunque comenzó como titular, con el tiempo fue perdiendo protagonismo con el entrenador Graham Potter.

Pese a que se ha criticado la llegada de Edson a una liga "de segundo nivel", el mediocampista será dirigido por uno de los mejores entrenadores de los últimos años; además, tendría buena continuidad de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El contención ya está en Turquía y solo le falta presentar las pruebas médicas para cerrar su fichaje.


