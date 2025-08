Confirman fichaje de Nelson Deossa con el Real Betis

El día que tanto temía la afición de Rayados ya llegó: el Real Betis cerró el fichaje de Nelson Deossa, quien dejará al equipo tras apenas una temporada en la institución, eso sí, dejando un ingreso millonario en la institución.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en fútbol de estufa, Fabrizio Romano, quien informó que se cerró el acuerdo por $14 millones de dólares más $2 millones más en variables.

Esta venta es histórica para el Club de Fútbol Monterrey, pues se trata de la venta más alta de la institución, además de un buen negocio, pues según diversas fuentes, el colombiano le costó a los albiazules aproximadamente $6.7 millones de dólares, con lo que prácticamente se duplicó la inversión.

🟢⚪️✍🏻 Real Betis have signed all formal documents for Nelson Deossa to join the club until June 2030.



$14m plus $2m add-ons fee. pic.twitter.com/uTZIYcK3RM