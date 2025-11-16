Cerrar X
Congo vence a Nigeria y avanza a los playoffs del Mundial

Con esta victoria, 'Los Leopardos' aseguraron su lugar en los playoffs intercontinentales de seis equipos en marzo, que enviará a dos equipos al Mundial

La República Democrática del Congo está cerca de volver a un Mundial después de 51 años.

Y es que, este domingo, "Los Leopardos de la RDC" vencieron en penales a Nigeria por marcador de 3-4 y avanzaron a los playoffs intercontinentales de la Copa del Mundo.

La victoria estuvo en los pies de Chancel Mbemba, quien cobró el penalti decisivo para sellar una victoria de 4-3 en penales, después de que el partido final de los playoffs de clasificación africana terminara 1-1 tras el tiempo extra en Rabat, Marruecos.

Con esta victoria, la República Democrática del Congo aseguró su lugar en los playoffs intercontinentales de seis equipos que se disputará en marzo y que enviará a dos equipos al Mundial.

Ya en el encuentro, Nigeria se adelantó después de tres minutos de juego gracias al gol de Frank Onyeka, antes de que Mechak Elia igualara para Congo a los 32 minutos.

Mbemba había anotado en el tiempo añadido en la victoria de Congo por 1-0 contra Camerún el pasado jueves para asegurar un lugar en la final. Esta vez fue el héroe en la tanda de penales.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez ya se han clasificado para la Copa del Mundo por África.


