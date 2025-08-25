Cerrar X
conmebol_anuncia_inversion_para_estadios_de_sudamerica_c8845177f3
Deportes

Conmebol anunciará decisiones de los árbitros tras usar el VAR

Los árbitros explicarán en vivo sus decisiones tras usar el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

  • 25
  • Agosto
    2025

La Conmebol anunció este lunes que, a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se utilizará una herramienta con la que los árbitros podrán anunciar las decisiones finales después de las revisiones en el VAR.

Esta medida, la cual será aplicada tanto para los asistentes como para quienes siguen la transmisión del encuentro.

La herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR), ya había sido utilizada en la Final de la Recopa 2024, donde su implementación resultó exitosa. 

Con este anuncio, la Confederación Sudamericana de Fútbol extiende este procedimiento a los partidos de cuartos de final en sus dos torneos de clubes más relevantes, consolidando su apuesta por la modernización del arbitraje.

El objetivo de utilizar esta herramienta es buscar aportar claridad en las decisiones después de un análisis por alguna jugada que hubiese demandado el auxilio de la tecnología.

Este procedimiento cuenta con la aprobación tanto de la IFAB (International Football Association Board) como de la FIFA y con esta aprobación la Conmebol refuerza su compromiso con la claridad en la toma de decisiones arbitrales, permitiendo que el central explique la decisión tomada después de una consulta con el VAR.

La implementación de esta herramienta comenzará en los encuentros de cuartos de final de ambos torneos sudamericanos que se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre.

Esta herramienta ya es utilizada en Argentina y fue estrenada en el presente Clausura 2025.

En cuanto a la continuidad de los torneos, se vienen ocho cruces en los que se definirán los conjuntos que accederán a las semifinales.

Argentina tiene a cuatro equipos que buscarán ese pase en la Copa Libertadores y a uno -en principio- en la Sudamericana, donde resta confirmarse qué pasará con la serie entre Independiente-Universidad de Chile, la cual fue cancelada el pasado miércoles por los actos de violencia en las gradas a minutos de haber iniciado el segundo tiempo.

Encuentros de cuartos de final

Copa Libertadores

San Pablo vs. Liga de Quito
River Plate vs. Palmeiras
Vélez vs. Racing
Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Copa Sudamericana

Bolívar vs. Atlético Mineiro
Independiente del Valle vs. Once Caldas
Lanús vs. Fluminense
Alianza Lima vs. Independiente/Universidad de Chile* a confirmar, según fallo de la Conmebol.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_8_53_36_PM_d9b9e82549
Rayados liga cinco triunfos por primera vez en cinco torneos
Whats_App_Image_2025_08_22_at_1_03_09_AM_9f0d070a3a
Se acercan a la Final: habrá nueva reina en el Abierto Monterrey
deportes_elise_mertens_7a6d65bba4
Elise vence a Vekic y avanza a cuartos en el Abierto Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

16ed7a2e_a560_4d50_bff2_3e5ad61583e7_5ef3f8268f
Hallan restos humanos en bolsa de plástico en Apodaca
AP_25235628943514_4eb8b28f99
EUA amenaza con cortar fondos por normas de inglés a camioneros
EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T093744_048_f6eb6c6e82
DEA compara a García Luna con 'El Chapo' y 'El Mayo': Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×