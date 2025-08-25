Conmebol anunciará decisiones de los árbitros tras usar el VAR

La Conmebol anunció este lunes que, a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se utilizará una herramienta con la que los árbitros podrán anunciar las decisiones finales después de las revisiones en el VAR.

Esta medida, la cual será aplicada tanto para los asistentes como para quienes siguen la transmisión del encuentro.

La herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR), ya había sido utilizada en la Final de la Recopa 2024, donde su implementación resultó exitosa.

Con este anuncio, la Confederación Sudamericana de Fútbol extiende este procedimiento a los partidos de cuartos de final en sus dos torneos de clubes más relevantes, consolidando su apuesta por la modernización del arbitraje.

El objetivo de utilizar esta herramienta es buscar aportar claridad en las decisiones después de un análisis por alguna jugada que hubiese demandado el auxilio de la tecnología.

Este procedimiento cuenta con la aprobación tanto de la IFAB (International Football Association Board) como de la FIFA y con esta aprobación la Conmebol refuerza su compromiso con la claridad en la toma de decisiones arbitrales, permitiendo que el central explique la decisión tomada después de una consulta con el VAR.

La implementación de esta herramienta comenzará en los encuentros de cuartos de final de ambos torneos sudamericanos que se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre.

Esta herramienta ya es utilizada en Argentina y fue estrenada en el presente Clausura 2025.

En cuanto a la continuidad de los torneos, se vienen ocho cruces en los que se definirán los conjuntos que accederán a las semifinales.

Argentina tiene a cuatro equipos que buscarán ese pase en la Copa Libertadores y a uno -en principio- en la Sudamericana, donde resta confirmarse qué pasará con la serie entre Independiente-Universidad de Chile, la cual fue cancelada el pasado miércoles por los actos de violencia en las gradas a minutos de haber iniciado el segundo tiempo.

Encuentros de cuartos de final

Copa Libertadores

San Pablo vs. Liga de Quito

River Plate vs. Palmeiras

Vélez vs. Racing

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Copa Sudamericana

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Independiente del Valle vs. Once Caldas

Lanús vs. Fluminense

Alianza Lima vs. Independiente/Universidad de Chile* a confirmar, según fallo de la Conmebol.

Comentarios