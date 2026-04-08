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Corea del Sur inaugura Korea Football Park con apoyo de FIFA

Corea del Sur inauguró el Korea Football Park en Cheonan, un complejo impulsado por FIFA que busca potenciar el talento, la formación y el alto rendimiento

  • 08
  • Abril
    2026

La Federación Coreana de Fútbol dio un paso estratégico en su crecimiento deportivo con la inauguración del Korea Football Park, una moderna ciudad deportiva ubicada en Cheonan, provincia de Chungcheong del Sur, que promete transformar la formación y preparación de futbolistas en el país.

El complejo fue construido con apoyo del programa Forward de la FIFA, iniciativa enfocada en fortalecer la infraestructura y el desarrollo del fútbol a nivel global.

Infraestructura de primer nivel para todas las áreas

El nuevo centro cuenta con siete campos de fútbol, dos estadios de menor capacidad, un museo dedicado a la historia del balompié coreano y una residencia para jugadores, lo que permite concentrar en un solo espacio entrenamiento, formación y difusión cultural.

Además, el proyecto se complementa con instalaciones adicionales impulsadas por el Ayuntamiento de Cheonan, que incluyen cinco canchas más, un centro deportivo cubierto y espacios para tenis y futsal, con el objetivo de acercar el deporte a la comunidad.

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Apuesta por el desarrollo integral del fútbol

El presidente de la KFA, Chung Mong Gyu, destacó que este proyecto marcará un antes y un después en la evolución del balompié nacional.

“El Korea Football Park se convertirá en un centro neurálgico del fútbol coreano, donde podrán desarrollarse jugadores, entrenadores y administradores”, afirmó durante la inauguración.

El directivo subrayó que el complejo también integrará herramientas de inteligencia artificial y análisis científico para mejorar el rendimiento deportivo.

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Desde la FIFA, Gianni Infantino celebró la apertura del complejo y resaltó su impacto en la formación de nuevas generaciones.

“Es fundamental ofrecer a los jugadores las mejores condiciones posibles para entrenar”, señaló en un mensaje, donde también reconoció a Corea del Sur como un referente en gestión e inversión en el fútbol.

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La inauguración del Korea Football Park llega en un momento clave para la selección surcoreana, que se prepara para su duodécima participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como una de las potencias del continente asiático.

 


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