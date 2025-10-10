Cerrar X
¡Cuenta regresiva para la corrida internacional de este domingo!

Los aficionados regiomontanos se deleitarán con la presencia de Emiliano Gamero, Paola San Román y Marco Pérez en la plaza Monumental Monterrey

  • 10
  • Octubre
    2025

La tradición taurina de Monterrey vivirá una cita imperdible el próximo domingo en punto de las 16:30 horas en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”, donde se celebrará una corrida de toros que promete emociones intensas, figuras destacadas y el debut de un joven prodigio del toreo.

El cartel está encabezado por el reconocido rejoneador mexicano Emiliano Gamero, figura consagrada del toreo a caballo, quien ha conquistado al público en las principales plazas del país con su elegancia, precisión y espectacular dominio ecuestre. Gamero, siempre arropado por una cuadra de caballos de gran calidad, llega a Monterrey dispuesto a regalar una tarde de rejoneo de alto nivel, donde la emoción y el arte se funden en cada embestida.

La presencia femenina estará representada por Paola San Román, una de las toreras más destacadas de la actualidad, que ha sabido ganarse un lugar importante en el mundo taurino a base de valor, entrega y personalidad propia. Su estilo templado y su firmeza frente a la cara del toro han cautivado a las aficiones donde se presenta, y Monterrey no será la excepción.

El cartel se completa con el debut en esta plaza del joven torero español Marco Pérez, considerado una de las grandes promesas de la tauromaquia actual. Con apenas 18 años, Pérez ha causado sensación en ruedos europeos por su arte natural, su aplomo y la madurez que demuestra frente a los astados. Su presentación en la Monumental Lorenzo Garza genera una expectativa especial entre los aficionados regiomontanos, que tendrán la oportunidad de presenciar en directo la evolución de esta nueva figura.

Los tres valientes diestros lidiarán un encierro bien presentado de la prestigiada ganadería guanajuatense de Santa María de Xalpa, hierro de reconocido prestigio que se distingue por criar toros con bravura, clase y transmisión, características que auguran un espectáculo de gran nivel.

La cita está hecha: domingo 16:30 horas en la catedral taurina del norte. Los boletos ya se encuentran a la venta en taquillas de la plaza y plataforma de superboletos.com.


