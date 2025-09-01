Cerrar X
De la tristeza a la alegría: tenista le devuelve sonrisa a niño

Un aficionado le arrebató una gorra del tenista Kamil Majchrzak al niño Brock, quien enseguida fue recompensado por el raqueta de Polonia con varios regalos

  • 01
  • Septiembre
    2025

El US Open 2025, cuarto y último Grand Slam del año en el deporte blanco vivió un capítulo que comenzó con un momento triste, pero que tuvo un emotivo desenlace con un final feliz.

Al final de un encuentro que ganó el tenista polaco Kamil Majchrzak, este se acercó a las gradas para firmar autógrafos, y enseguida, se quitó la gorra para regalársela a un niño llamado Brock, quien no pudo quedarse con el obsequio porque un aficionado de mayor edad se la arrebató de las manos.

Esto quedó grabado en video… y este se hizo viral, por lo que el raqueta se enteró de este penoso episodio.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 1.10.59 AM.jpeg

El jugador solicitó por medio de redes sociales que lo contactaran con el pequeñín… y así fue.

Enseguida, el de Polonia pudo verse con el niño, a quien le regaló una gorra y más regalos.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 1.10.48 AM.jpeg

El fan adulto fue identificado. Según ‘The Sun’ es Piotr Szczerek, un millonario polaco.

Szczerek es el director general de la empresa de pavimentación Drogbruk. En todo caso, Kamil Majchrzak no quiere hacer sangre con él y de alguna manera, lo justifica.

“No quiero decir nada malo, porque sé lo viral que se volvió. Pero lo que creo es que también actuó en el momento de las emociones, en el calor del momento, y probablemente cuando se dio cuenta de lo que pasó, ya era demasiado tarde”, dijo el jugador, quien el sábado pasado se retiró del US Open por lesión.

Piotr Szczerek es director general de una empresa polaca de pavimentación llamada Drogbruk. Estudió en la Universidad de Poznan.

Szczerek fundó su compañía en 1999 junto a su esposa, quien también estuvo en el momento del robo de la gorra y de hecho el artículo fue guardado en una bolsa que ella sostenía, la cual es reconocida por promover e incentivar el deporte local.


