Del Toro conquista el Giro dell'Emilia; suma 14 victorias en 2025

El mexicano aprovechó los últimos 600 metros de la carrera para rebasar al británico y conseguir su campeonato profesional número 17

  • 04
  • Octubre
    2025

El ciclista Isaac del Toro logró su decimocuarta victoria al conquistar la 108 edición del Giro dell'Emilia disputado en Italia, siendo el primer mexicano en la historia en alcanzar este premio.

Del Toro, de 21 años, ganó en la meta en subida de San Luca tras recorrer un total de 199.2 kilómetros entre las localidades de Mirandola y San Luca.

Fue en los últimos 600 metros de la carrera donde el británico se encontraba en las mismas condiciones que el mexicano. No obstante, Del Toro logró acelerar el paso en el último sprint, lo que lo consolidó como el primer lugar con un tiempo de 4:45:34.

Se presume que el joven ciclista mexicano ya atesora 17 triunfos como profesional.


