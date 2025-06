Despide Leicester City a su técnico tras descenso a Championship

Ruud van Nistelrooy ha acordado rescindir su contrato como entrenador del Leicester, dijo este viernes el club inglés.

El exdelantero de los Países Bajos asumió el cargo en el Leicester en noviembre del año pasado con un contrato hasta junio de 2027, pero no pudo evitar el descenso ya que el equipo terminó en el puesto 18 de la Liga Premier.

El club dijo que está buscando su reemplazo.

Leicester City Football Club and Ruud van Nistelrooy have mutually agreed that Ruud’s contract with the Club as First Team Manager will terminate with immediate effect.