Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_15_at_12_37_06_AM_e6bb7db664
Deportes

Diablos Rojos, Bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol

La novena escarlata barre 4-0 en la Serie del Rey a los Charros de Jalisco, en los Playoffs de la Temporada 2025; es el título 18 para el equipo capitalino

  • 15
  • Septiembre
    2025

No hay quién pare a los Diablos Rojos del México, que ayer domingo se consolidaron Bicampeones de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol al vencer 7-3 a los Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey, en los Playoffs de la Temporada 2025, en duelo celebrado en el diamante del Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco.

La novena escarlata llevó su cetro 18 a la vitrina de su club… y ahora va por el Tricampeonato, hecho que sólo ha logrado una equipo profesional de beisbol en México: Sultanes de Monterrey, en las campañas de 1947, 1948 y 1949.  

Esta es la tercera ocasión consecutiva en Serie del Rey que los pingos barren para coronarse: en 2014 ante Pericos de Puebla, en 2024 ante los fantasmas grises y en 2025 a los tapatíos.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 12.37.09 AM.jpeg

Este es el primer Bicampeonato de Diablos Rojos del México desde las temporadas 2002-2003 cuando en ambas Finales vencieron a los Tigres de la Angelópolis. Con este nuevo bicampeonato, los capitalinos se consolidan como el equipo más ganador en la LMB con 18 títulos, seis por encima de los Tigres que tienen 12.

“Ganamos el bicampeonato el día de hoy y que ahora vamos por el tricampeonato. El jugador más importante fue la afición, que aquí en Guadalajara había seguidores de toda la República Mexicana. Los gritos que dieron hoy, fue la motivación adicional que tuvieron hoy los jugadores”, declaró Alfredo Harp Helú, dueño de Diablos Rojos del México.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G0_Kc_V8_O_Wo_AA_Fl8_Z_ddbd70b14b
Denuncia Cuba a EUA por exclusión del Mundial de Beisbol 2026
EH_DOS_FOTOS_3_fc20557ac5
Sultanes dicen 'adiós'; Charros campeones de Zona Norte
Whats_App_Image_2025_09_01_at_12_56_27_AM_533c7836ac
Septiembre, mes de la patria… y de eventos deportivos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25258498187375_66518ed3d6
Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez
AP_25258501415864_1_484d063b84
Acciones de Tesla suben tras compra de Musk en acciones
AP_25258521354531_094ed79487
Trump propone eliminar los informes financieros trimestrales
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×