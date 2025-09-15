Diablos Rojos, Bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol

No hay quién pare a los Diablos Rojos del México, que ayer domingo se consolidaron Bicampeones de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol al vencer 7-3 a los Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey, en los Playoffs de la Temporada 2025, en duelo celebrado en el diamante del Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco.

La novena escarlata llevó su cetro 18 a la vitrina de su club… y ahora va por el Tricampeonato, hecho que sólo ha logrado una equipo profesional de beisbol en México: Sultanes de Monterrey, en las campañas de 1947, 1948 y 1949.

Esta es la tercera ocasión consecutiva en Serie del Rey que los pingos barren para coronarse: en 2014 ante Pericos de Puebla, en 2024 ante los fantasmas grises y en 2025 a los tapatíos.

Este es el primer Bicampeonato de Diablos Rojos del México desde las temporadas 2002-2003 cuando en ambas Finales vencieron a los Tigres de la Angelópolis. Con este nuevo bicampeonato, los capitalinos se consolidan como el equipo más ganador en la LMB con 18 títulos, seis por encima de los Tigres que tienen 12.

“Ganamos el bicampeonato el día de hoy y que ahora vamos por el tricampeonato. El jugador más importante fue la afición, que aquí en Guadalajara había seguidores de toda la República Mexicana. Los gritos que dieron hoy, fue la motivación adicional que tuvieron hoy los jugadores”, declaró Alfredo Harp Helú, dueño de Diablos Rojos del México.

