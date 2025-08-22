Cerrar X
EH_UNA_FOTO_76_88fec33eb1
Deportes

Diana Shnaider avanza a la final del Abierto Monterrey

Diana Shnaider avanzó a la final del Abierto Monterrey tras vencer a Alycia Parks 6-3, 7-6 (10/8), buscando su quinto título WTA

  • 22
  • Agosto
    2025

Diana Shnaider aseguró su lugar en la final del Abierto Monterrey tras vencer a Alycia Parks en las semifinales con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8) en un duelo de una hora y 46 minutos. Esta será su segunda final en un torneo WTA 500 y la primera de la temporada 2025.

La tenista rusa, que en su primera participación en el torneo regio en 2023 cayó en primera ronda, busca ahora su quinto título en la WTA y mantener su invicto en finales, tras ganar las cuatro que disputó el año pasado.

El partido mostró altibajos en el servicio de Parks, quien cometió varias dobles faltas, permitiendo a Shnaider tomar ventaja desde el inicio. La rusa rompió el servicio de su rival en el tercer game y cerró el primer set 6-3, imponiendo presión desde el fondo de la cancha.

En el segundo set, Parks elevó su nivel con un potente saque, pero Shnaider respondió con temple en los momentos clave, salvando un set point en el 5-4 con una derecha profunda que obligó al error de la estadounidense, asegurando su pase a la final.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

52dd5d0f_0e45_41b3_9ff4_2e18d08cd42c_676ba71245
Alexandrova y Shnaider disputarán el título en Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_22_at_1_03_09_AM_9f0d070a3a
Se acercan a la Final: habrá nueva reina en el Abierto Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_22_at_1_05_49_AM_1c7128a853
Los Ball boys… ¡hacen ‘equipo’ con las tenistas!
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_23_at_5_37_03_PM_f983f0830c
Cae bebé de un año a tina y muere ahogada en García
zinc_nacional_e2220b37fd
Zinc Nacional regresa a operar tras cumplir norma ambiental
DD_Rkc_Mz_UQA_Avjk_H_18ca7f6747
India mantiene negociación de acuerdo comercial con EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Firma_Secretaria_de_Igualdad_convenio_con_Universidad_Ciudadana_a5a1b04a06
Firma Secretaría de Igualdad convenio con Universidad Ciudadana
publicidad
×