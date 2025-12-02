Cerrar X
Deportes

¿Ya rifó? Tigres nunca fue eliminado por Cruz Azul en el 'Volcán'

Desde la creación de los torneos cortos, ambos equipos cerraron una fase de Liguilla en el Estadio Universitario, las tres ocasiones los felinos salieron abates

  • 02
  • Diciembre
    2025

Tigres y Cruz Azul protagonizarán la llave más pareja de las Semifinales, pues mostraron un rendimiento similar a lo largo de la Fase Regular y en Cuartos de Final, por lo que se espera una serie más que cerrada para definir al primer finalista.

Y aunque siempre se menciona que la gente no juega, el estadio de Tigres ha logrado impulsar muchas veces desde la tribuna, para sacar resultados que lucían complicados, particularmente contra "La Máquina".

Desde la creación de los torneos cortos, ambos equipos cerraron una fase de Liguilla en el Estadio Universitario y las tres ocasiones los felinos salieron abates.

Su primer enfrentamiento fue en las Semifinales del Apertura 2001, donde el global terminó empatado 1-1, por lo que los auriazules avanzaron por su mejor posición en la tabla.

Nuevamente, chocaron para el Apertura 2003, e igualmente empataron el global, aunque por 2-2, por lo que el cuadro regio volvió a pasar por su posición en la tabla. Algo destacable es que Cruz Azul ganó el partido de Vuelta por 2-1, por lo que se quedó cerca.

Fue hasta el 2022 que sus caminos volvieron a cruzar cerrando en el Uni, otra vez con un empate global por 1-1, con los de San Nicolás pasando por posición en la tabla. Llama la atención que los felinos nunca lograron ganar por global.

Ya le ganó... pero en CDMX

Las únicas dos veces que los cementeros lograron eliminar a Tigres fue en el Apertura 2020, en el que Cruz Azul ganó 3-2 el global cerrando en el Estadio Azteca. La otra fue este mismo año en la Concachampions, también con los celestes cerrando en casa, ahora en el Estadio Olímpico Universitario. 

¿Cuándo son los partidos Tigres vs Cruz Azul?

El partido de Ida por las Semifinales del Apertura 2025 será este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario; mientras que la Vuelta será el sábado 6 a en el "Volcán".


