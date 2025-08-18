¡Diversión para todos! Inicia la fiesta con el Abierto Monterrey

“Lo que bien empieza, bien acaba”… y la edición 17 del Abierto GNP Seguros tuvo un arranque espectacular este fin de semana en el Club Sonoma. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias acudieron sábado y domingo al escenario que albergará el Abierto Monterrey 2025 de tenis femenil, que es torneo WTA 500… y que finaliza el próximo sábado.

Estos dos días, los fans se deleitaron con la participación de algunas tenistas que jugaron partidos de la qualy, en busca de un sitio para estar en primera ronda de singles, que inicia hoy lunes a las 15:00 horas.

Ayer domingo, los pequeñines se deleitaron con el Kids Day, que reunió a cerca de 500 niños y niñas, que disfrutaron de una amplia variedad de dinámicas, desde juegos e inflables hasta activaciones artísticas y recreativas.

El gran atractivo fue la clínica de tenis organizada por IMG Academy México; en ella, las futuras promesas del tenis tuvieron la oportunidad de entrenar con la tenista mexicana Victoria Rodríguez, quien compartió consejos y motivación.

También se unió a la dinámica la checa Marie Bouzkova, actual jugadora del circuito WTA, que convivió y peloteó con los pequeños. Como parte de las activaciones especiales, cuatro niños fueron seleccionados para un reto en cancha junto a la tenista española Jessica Bouzas y la belga Elise Martens.

La ganadora de esta dinámica fue Sonia Toussaint, quien se hizo acreedora a un campamento de una semana en las instalaciones de IMG Academy en Bradenton, Florida.

El Kids Day también fue escenario de la firma del acuerdo “Unidos por el Tenis”, alianza entre la Asociación de Tenis de Nuevo León y la Asociación de Tenis de Houston, que busca fortalecer el desarrollo juvenil entre ambas ciudades.

