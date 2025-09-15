Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez

Cerrar X
Armand "Mondo" Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez, superando este lunes los 6.30 metros para atrapar su tercer título.

Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49ta competencia consecutiva, luego se mantuvo al público en el Estadio Nacional de Tokio alrededor durante otra media hora llena de drama para verlo intentar batir la plusmarca.

Superó su altura máxima en su tercer y último intento: la barra aún rebotaba pero no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.

Recibirá 70.000 dólares por la victoria más un bono de 100,000 dólares por establecer el récord en el Mundial.


