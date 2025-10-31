El basquetbol de la NBA vuelve este sábado a la Arena CDMX
A las 20:00 horas comenzará a brillar la duela con el duelo entre Mavericks y Detroit, en lo que será el juego 34 del mejor basquetbol del mundo en nuestro país
Este sábado a las 20:00 horas, la Arena CDMX será sede de nueva cuenta de un partido de temporada regular del mejor baloncesto del mundo, el de la National Basketball Association (NBA).
Pistones de Detroit será local administrativamente y recibirá a Mavericks de Dallas, en duelo de la campaña 2025-2026.
Los de Michigan son de la Conferencia Este y los de Texas son de la Conferencia Oeste.
Este será el juego 34 en nuestro país, de los cuales 14 son de temporada regular y 20 amistosos.
La National Basketball Association (NBA) se fundó el 6 de junio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos.
Ficha
Basquetbol
NBA 2025-2026
Temporada regular
Dallas vs. Detroit
20:00 horas
Mañana sábado
Arena CDMX
ESPN
