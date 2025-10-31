El basquetbol de la NBA vuelve este sábado a la Arena CDMX

Este sábado a las 20:00 horas, la Arena CDMX será sede de nueva cuenta de un partido de temporada regular del mejor baloncesto del mundo, el de la National Basketball Association (NBA).

Pistones de Detroit será local administrativamente y recibirá a Mavericks de Dallas, en duelo de la campaña 2025-2026.

Los de Michigan son de la Conferencia Este y los de Texas son de la Conferencia Oeste.

Este será el juego 34 en nuestro país, de los cuales 14 son de temporada regular y 20 amistosos.

La National Basketball Association (NBA) se fundó el 6 de junio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos.

Ficha

Basquetbol

NBA 2025-2026

Temporada regular

Dallas vs. Detroit

20:00 horas

Mañana sábado

Arena CDMX

ESPN

Comentarios