¿El ‘Gato’ Ortiz fue sancionado por pedirle una firma a Messi?

El árbitro Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz Nava, quien fue sancionado por la Concacaf luego de solicitar un autógrafo a Lionel Messi al final del partido entre Sporting Kansas City e Inter Miami.

Su acción no pasó desapercibida y generó una fuerte controversia, especialmente entre los jugadores y el cuerpo técnico del equipo estadounidense, quienes reclamaron falta de imparcialidad. Ante la presión, la Concacaf decidió tomar medidas disciplinarias contra el silbante mexicano.

Después del silbatazo final en el Children’s Mercy Park, Ortiz Nava fue captado por las cámaras de televisión acercándose a Messi, presuntamente para pedirle un autógrafo.

Algunas versiones señalan que incluso solicitó la camiseta del astro argentino, lo que generó malestar en Sporting Kansas City.

Los reclamos del equipo local motivaron una investigación de Concacaf, que determinó que el árbitro violó el código de ética de la confederación al actuar de manera indebida en un partido oficial.

A referee asked Lionel Messi for his jersey after officiating his Inter Miami match in the Concacaf Champions Cup.



Messi obliged and gave the official his valuable jersey, sparking concerns of integrity and favoritism towards the superstar.