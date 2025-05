El Toluca no es tan diablo al jugar en la Ciudad de México

Toluca no es tan diablo al jugar en la Ciudad de México.

La última victoria de los Diablos Rojos ante América en la CDMX fue el sábado 17 de marzo de 2018, por 2-1 en el Estadio Azteca, en la Fecha 12 del Torneo Clausura.

Tal parece que el América podría tomar ventaja ante Toluca este miércoles en el juego de ida de la gran final de la Liguilla del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, que se celebrará a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Y es que los Diablos Rojos sufren para vencer a las Águilas en la CDMX, al grado que la última victoria de los escarlatas ante los de Coapa en la capital del país fue el sábado 17 de marzo de 2018, en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2018, por marcador de 2-1 en el Estadio Azteca.

De entonces a la fecha, los pingos han enfrentado a los azulcremas como visitantes en nueve ocasiones, con saldo de seis derrotas, tres empates y cero victorias.

Este miércoles jueves es el juego de ida de la final de la liguilla del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, que protagonizarán América y Toluca a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México; la vuelta será el domingo a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, en Toluca, Estado de México. Los Diablos Rojos van por el cetro 11, y las Águilas por el 17.

Ambos duelos los transmite Azteca 7.

Toluca tiene hambre de gloria

El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, vive con gran ilusión el previo a la serie que definirá al campeón del Clausura 2025 de la Liga MX, enfocado en dar el título 11 a los Diablos Rojos del Toluca FC con un plantel del que destacó sus ganas de trascender, en contrapartida con la experiencia y el momento futbolístico que vive el rival, América, que busca el tetracampeonato.

En atención a prensa en el Día de Medios que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, el estratega destacó que en su primer torneo al frente de los Diablos están por disputar la final por el título, lo que le hizo confirmar que él y su cuerpo técnico eligieron bien el proyecto a sumarse.

“Fuimos bendecidos en el sentido de que hicimos una buena elección, venimos al lugar adecuado. Sabíamos que el proyecto deportivo de Toluca coincidía con lo que quería el cuerpo técnico; nuestras ganas de querer ser protagonistas coinciden con las de la institución, obviamente no se esperaba tan rápido, pero tratamos de ser congruentes con lo que venía haciendo el club”.

Señaló como un acierto mantener casi el mismo plantel y agregó: “En la parte deportiva hicimos algunos ajustes; después, creo que es una consecuencia de lo que venía haciendo el club, así que esperamos poder mañana empezar bien en la final y el domingo poder festejar, y si no, seguir construyendo. Me parece que este club no puede quedarse en una final”.

Mohamed aseguró que lo que respira en el club es “que quieren estar siempre en los primeros planos a nivel local y a nivel internacional, entonces creo que se va por el camino correcto”.

Tras reiterar que la ilusión es lograr ese título, y en referencia al rival, aunque reconoció que América es hoy por hoy el mejor equipo en México, agregó: “Tenemos que estar muy tranquilos, ser muy valientes, hacer una buena estrategia; jugamos contra un equipo que es tricampeón, que está acostumbrado a este tipo de escenarios. Nuestro equipo dejó de estar hace tiempo en estos escenarios, entonces eso es un handicap que tienen ellos a favor, pero creo que el equipo y el club tienen mucha hambre de gloria y eso tiene que equilibrar la balanza.

Veremos quién hace mejor las cosas; a mí me parece que va a ser una serie de detalles y esperamos volcar los detalles a nuestro favor”.

Mohamed está al tanto de la euforia que vive la ciudad, ante la expectativa de ver a su equipo coronarse el domingo. A la afición les dijo:

“Que sigan soñando; siempre soñar es parte de todas las personas y más cuando el sueño está tan cerca y tan tangible. Los invito a seguir soñando, a creer en el equipo, a creer en el proyecto deportivo de la institución. Ojalá que le podamos dar esta alegría y que sigan apoyando como lo han hecho siempre, que han sido muy importantes en muchos momentos para el equipo en la temporada, entonces espero que el domingo también lo sean”.

