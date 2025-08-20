Elise vence a Vekic y avanza a cuartos en el Abierto Monterrey

Elise Mertens consiguió una importante victoria en la segunda ronda del Abierto Monterrey, al derrotar a la ex campeona Donna Vekic con un marcador de 6-3, 6-3.

La tenista belga, quien actualmente se ubica en el puesto 21 del ranking mundial, demostró una gran solidez durante el partido y mantiene un excelente momento de forma en este inicio de temporada.

El enfrentamiento entre Mertens y Vekic comenzó de manera muy equilibrada. Ambas jugadoras se mostraron firmes al saque, llevando el marcador a un 3-3 en el primer set en tan solo 20 minutos.

Sin embargo, Mertens encontró su oportunidad en el séptimo juego del primer parcial, cuando consiguió un quiebre de servicio que le permitió tomar la delantera. Cerrando el primer set con otro quiebre, terminando la primera manga en 6-3.

El segundo set estuvo marcado por un arranque algo errático de ambas tenistas, con un saque inconsistente por parte de las dos.

A pesar de esto, Mertens aprovechó un tercer quiebre para adelantarse en el marcador y, aunque no fue tan contundente con su servicio en este set, logró mantener su ventaja.

A lo largo del segundo parcial, Vekic cometió varios errores no forzados, especialmente con su revés, lo que mermó su rendimiento en el duelo.

A pesar de la ventaja de Mertens, Vekic no cedió fácilmente, pues la croata siguió luchando en cada punto, pero la presión y los errores continuos fueron su perdición.

Mertens tuvo su primer punto de partido en el décimo juego, pero lo desperdició con una doble falta.

Pese a esto, no tardó en aprovechar su segunda oportunidad, cerrando el encuentro tras 90 minutos de juego.

Con esta victoria, la raqueta belga se instaló en los cuartos de final del torneo, donde enfrentará a la joven rusa Diana Shnaider.

Mertens se mantiene en busca de su tercer título del año, después de haber ganado los Abiertos de Singapur y Libema en los primeros meses de 2023.

