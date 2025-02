Elvis Andrus será exaltado al Salón de la Fama de los Rangers

Elvis Andrus, el campocorto venezolano que disputó un par de Series Mundial y fue el pelotero que fue titular más veces en una posición que cualquier otro en la historia de la franquicia de los Rangers de Texas, será exaltado al Salón de la Fama del equipo este verano.

Los Rangers anunciaron este miércoles que Andrus será el miembro número 27 del Salón de la Fama, establecido en 2003.

Introducing the 27th member of the Texas Rangers Hall of Fame: Elvis Andrus pic.twitter.com/Qo3oVp1WQV