Deportes

Empresario de Brasil le hereda a Neymar $1,000 millones de euros

Aunque el testamento es válido en primera instancia, este deberá ser ratificado en los tribunales, en donde se analizará su autenticidad y herederos indirectos

  • 04
  • Septiembre
    2025

Este jueves Neymar Jr. volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no es por una polémica suya, sino que fue nombrado como el único heredero de una fortuna que está estimada en $1,000 millones de euros.

Esta noticia fue dada a conocer por el medio brasileño RIC Mais, que confirmó que el testamento fue autenticado el pasado 12 de junio ante un notario y dos testigos.

El testamento es de un empresario del sur de Brasil, quien falleció sin pareja ni descendencia, y cuya identidad no fue revelada.

De acuerdo a medios locales, dicho empresario decidió dejar su riqueza al astro brasileño que actualmente milita en el Santos FC, debido a que “se identifica con él a nivel personal” y porque “admira la relación del jugador con su padre”.

Después de que se revelara esta noticia, rápidamente se hizo viral y muchos se hicieron la pregunta "¿Por qué Neymar fue elegido como heredero?", pues hasta el momento es una respuesta que no se sabrá.

Pero lo que sí se sabe es que, aunque el vínculo entre el empresario y el jugador nunca fue directo, el empresario habría seguido con pasión la carrera de Neymar desde sus inicios en el club paulista, pues, de acuerdo a algunos informes, el hombre era fanático del club y encontró en la historia de Ney un reflejo de su propia vida familiar.

Aunque el testamento es válido en primera instancia, este deberá ser ratificado por tribunales brasileños, en donde se analizará su autenticidad y se dará espacio a posibles impugnaciones de herederos indirectos.

Hasta el momento, ni Neymar ni su círculo cercano se han pronunciado al respecto.


Comentarios

Etiquetas:
