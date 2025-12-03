Cerrar X
Deportes

¡En la má… quina! Tigres sufre de visita en la Liguilla

Los de la UANL ligan seis juegos sin ganar en la fase final de la Primera División del futbol mexicano, mismos en los cuales solamente han marcado un gol

  • 03
  • Diciembre
    2025

Es cierto, Tigres deslumbró a sus fans el sábado pasado por la noche al remontar y golear a Xolos por 5-0 en el Estadio Universitario, en la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, para avanzar a la Semifinal y dejar fuera de combate a Tijuana, pero…

Los de la UANL tienen algo pendiente por mejorar: su rendimiento al jugar de visita en la Fiesta Grande; este miércoles a las 19:00 horas, los felinos visitan al Cruz Azul en el primer capítulo de la antesala de la Gran Final, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

El panorama luce complicado para el cuadro auriazul, ya que liga seis encuentros sin ganar como huésped en la Fiesta Grande de la Primera División del futbol mexicano.

No conforme con ello, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no han marcado gol a favor en las recientes cuatro salidas en postemporada, y apenas han anotado un tanto en las últimas seis batallas en ‘patio ajeno’.

La última victoria de Tigres como visitante en Liguilla de la Liga MX fue hace casi dos años, el jueves 7 de diciembre de 2023, en la Ida de la Semifinal del Torneo Apertura 2023, al vencer 1-0 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, con gol del defensa Jesús Angulo al minuto 73.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Liguilla - Semifinal
Juego de ida - Hoy
Cruz Azul Vs. Tigres
Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México
19:00 horas
Canal 4

Entérate

Estos son los juegos que liga Tigres sin ganar de visita en la Liguilla de la Primera División del futbol mexicano:

  • Torneo Apertura 2023, Final Ida: América 3-0 Tigres… Estadio Azteca
  • Torneo Clausura 2024, Cuartos Vuelta: Rayados 1-1 Tigres… Estadio ‘Gigante de acero’
  • Torneo Apertura 2024, Cuartos Ida: San Luis 3-0 Tigres… Estadio Alfonso Lastras  
  • Torneo Clausura 2025, Cuartos Ida: Necaxa 0-0 Tigres… Estadio Victoria
  • Torneo Clausura 2025, Semifinal Vuelta: Toluca 3-0 Tigres… Estadio Nemesio Díez
  • Torneo Apertura 2025, Cuartos Ida: Xolos 3-0 Tigres… Estadio Caliente

