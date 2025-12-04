Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_tigres_cruz_azul_f1454fe40e
Deportes

¡Es infalible! Tigres perdió solo una Semifinal cerrando en casa

La única ocasión en los últimos 11 años que los felinos jugaron una Semifinal en casa, cayeron porque el entrenador puso una alineación indebida

  • 04
  • Diciembre
    2025

Luego de conseguir un buen resultado en su visita a Ciudad Universitaria, Tigres parece tener todo encaminado para volver a la Final del fútbol mexicano, además, tiene un par de datos que le podrían jugar a favor.

El primero es que durante los últimos 11 años, los felinos se volvieron casi infalibles cerrando una Semifinal en su casa, pues llegaron a esta instancia en ocho ocasiones y solo cayeron una vez.

Números demoledores

Esta ocasión fue en el Clausura 2022, en el que los comandados por Miguel Herrera cayeron ante el Atlas, en un encuentro que, aunque hubiera ganado, habría sido eliminado en la mesa por alineación indebida debido al exceso de extranjeros en cancha.

Fuera de eso, avanzó en las otras siete oportunidades, las cuales dejaron como saldo tres títulos (uno en el "Volcán") y cuatro subcampeonatos (todos cerrando la Final como visitante).

Cruz Azul Tigres

Sabe frenar la máquina

Pero eso no es todo, porque otro factor que podría ser determinante es que Tigres nunca fue eliminado por Cruz Azul en ninguna instancia cuando cierran en San Nicolás de los Garza.

Desde la creación de los torneos cortos, ambos equipos cerraron una fase de Liguilla en el Estadio Universitario tres veces y en todas los felinos salieron abates.

Su primer enfrentamiento fue en las Semifinales del Apertura 2001, donde el global terminó empatado 1-1, por lo que los auriazules avanzaron por su mejor posición en la tabla.

Nuevamente, chocaron para el Apertura 2003, e igualmente empataron el global, aunque por 2-2, por lo que el cuadro regio volvió a pasar por su posición en la tabla. Algo destacable es que Cruz Azul ganó el partido de Vuelta por 2-1, por lo que se quedó cerca.

Cruz Azul Tigres

Fue hasta el 2022 que sus caminos volvieron a cruzar cerrando en el Uni, otra vez con un empate global por 1-1, con los de San Nicolás pasando por posición en la tabla. Llama la atención que los felinos nunca lograron ganar por global.

¿Qué necesita Tigres para ser finalista?

Como si el historial no fuera suficiente para que el pueblo felino se sienta confiado de avanzar a la Final, el panorama completo también es favorecedor, pues el empate le basta para plantarse en la lucha por el título gracias a su mejor posición en la tabla.

Por el contrario, Cruz Azul tiene que salir a ganar por cualquier marcador si quiere ser finalista. Ojo, "La Máquina" no sale airoso del Estadio Universitario desde 2022, cuando se llevó el triunfo por 3-2 en la jornada 1.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_tigres_cruz_azul_547c900219
Alineaciones de Tigres y Cruz Azul: Semifinal Apertura 2025
deportes_tigres_669ecf90ee
¡En la má… quina! Tigres sufre de visita en la Liguilla
deportes_rayados_e620dfc27e
Esta película ya la vi… ¿Rayados, rumbo al título?
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_c0b482ec91
Anuncia Fuerza Regia la salida del coach Pablo García
Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_32_10_PM_487f5d860c
Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones
Whats_App_Image_2025_12_05_at_9_15_16_PM_4dff49bd0a
"Defenderemos a México y a migrantes”: Claudia desde Washington
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
publicidad
×