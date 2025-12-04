¡Es infalible! Tigres perdió solo una Semifinal cerrando en casa

Luego de conseguir un buen resultado en su visita a Ciudad Universitaria, Tigres parece tener todo encaminado para volver a la Final del fútbol mexicano, además, tiene un par de datos que le podrían jugar a favor.

El primero es que durante los últimos 11 años, los felinos se volvieron casi infalibles cerrando una Semifinal en su casa, pues llegaron a esta instancia en ocho ocasiones y solo cayeron una vez.

Números demoledores

Esta ocasión fue en el Clausura 2022, en el que los comandados por Miguel Herrera cayeron ante el Atlas, en un encuentro que, aunque hubiera ganado, habría sido eliminado en la mesa por alineación indebida debido al exceso de extranjeros en cancha.

Fuera de eso, avanzó en las otras siete oportunidades, las cuales dejaron como saldo tres títulos (uno en el "Volcán") y cuatro subcampeonatos (todos cerrando la Final como visitante).

Sabe frenar la máquina

Pero eso no es todo, porque otro factor que podría ser determinante es que Tigres nunca fue eliminado por Cruz Azul en ninguna instancia cuando cierran en San Nicolás de los Garza.

Desde la creación de los torneos cortos, ambos equipos cerraron una fase de Liguilla en el Estadio Universitario tres veces y en todas los felinos salieron abates.

Su primer enfrentamiento fue en las Semifinales del Apertura 2001, donde el global terminó empatado 1-1, por lo que los auriazules avanzaron por su mejor posición en la tabla.

Nuevamente, chocaron para el Apertura 2003, e igualmente empataron el global, aunque por 2-2, por lo que el cuadro regio volvió a pasar por su posición en la tabla. Algo destacable es que Cruz Azul ganó el partido de Vuelta por 2-1, por lo que se quedó cerca.

Fue hasta el 2022 que sus caminos volvieron a cruzar cerrando en el Uni, otra vez con un empate global por 1-1, con los de San Nicolás pasando por posición en la tabla. Llama la atención que los felinos nunca lograron ganar por global.

¿Qué necesita Tigres para ser finalista?

Como si el historial no fuera suficiente para que el pueblo felino se sienta confiado de avanzar a la Final, el panorama completo también es favorecedor, pues el empate le basta para plantarse en la lucha por el título gracias a su mejor posición en la tabla.

Por el contrario, Cruz Azul tiene que salir a ganar por cualquier marcador si quiere ser finalista. Ojo, "La Máquina" no sale airoso del Estadio Universitario desde 2022, cuando se llevó el triunfo por 3-2 en la jornada 1.

Comentarios