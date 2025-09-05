Es regiomontano, nada… ¡y hace historia en Nueva York!

Fidencio Montemayor Garza es regiomontano, tiene 57 años de edad, le encanta la natación… y esta disciplina deportiva lo llevó a hacer historia.

El miembro del Colegio de Abogados es el primer nuevoleonés en realizar el Circuito de Nado en Nueva York, de 48.5 kilómetros, en el cual registró un tiempo de nueve horas, 43 minutos y 59 segundos.

“Cuando terminamos, volteo hacia la bahía y veo a mi esposa con un grupo de personas que estaban por ahí motivándome; fue una experiencia muy padre… una experiencia de vida”, dijo Montemayor Garza.

Esta prueba, que fue el martes pasado y que se realiza desde 1982 y es denominada circuito mundial de aguas abiertas, la han realizado más de 1,200 personas, pero Montemayor es el primer nadador de la Sultana del Norte en conquistarla.

La competencia es de libre flotación, al grado que solamente pueden utilizar goggles y traje de baño; no se pueden utilizar dispositivos electrónicos de ningún tipo.

Es una prueba de resistencia en la que el competidor es acompañado por un kayakista, pero durante el recorrido no puede tocar algo, ni el kayak, ni la embarcación, ni nada.

El evento forma parte de la triple corona: la vuelta a Nueva York, el cruce de la Isla Catalina y el cruce del Canal de la Mancha.

Una organización mundial lleva el registro de todos los datos de esta prueba de resistencia; para realizarla se debe hacer una solicitud compleja porque se debe demostrar que se cuenta con la capacidad técnica y física para realizar una prueba de este tipo.

La competencia la tiene que ver un juez u observador, ya que él va a calificar que no se cometa alguna falta que pueda descalificar al competidor, además de checar que no se ponga en riesgo la integridad física del nadador.

Dicho juez reporta a la Federación o circuito que realmente se haya realizado la prueba con cumplimiento cabal del 100 por ciento de los requisitos.

“Me dicen que las condiciones fueron muy complejas del viento, sobre todo en el río Hudson; el propósito es tratar de cumplir con la meta de la triple corona; por lo pronto vamos preparándonos para la segunda corona y seguir agarrando experiencia. “Ya recibí otra invitación para la vuelta a la nueva bahía de Huatulco”, puntualizó Fidencio Montemayor Garza, quien es abogado con doctorado, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudió una maestría en la UANL.

