Capital del dolor: Rayados tiende a no ganar en CDMX
En torneos cortos de la Liga MX, en fase regular y Liguilla, Monterrey ha visitado a América, Cruz Azul y Pumas en 109 encuentros… ¡Y en 92 de ellos no gana!
La derrota de Rayados ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México el domingo pasado, en la Jornada 7 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tiene una explicación.
Y es que el Monterrey tiende a no ganar cada vez que juega en la CDMX, esto en la era de los torneos cortos, al considerar juegos de fase regular y Liguilla.
De 1996 a la fecha, y al tomar en cuenta los duelos ante América, Cruz Azul y Pumas, que celebran sus partidos en la capital del país, La Pandilla registra 109 encuentros disputados en los estadios de la Ciudad de México (Azteca, Ciudad de los Deportes y Olímpico Universitario)… de los cuales, en 92 de ellos no ha ganado, lo que representa el 84 por ciento del total de los cotejos.
En estos desafíos, los albiazules suman 63 derrotas y 29 empates, por tan sólo 17 victorias, con 114 goles a favor y 190 goles en contra, para una diferencia de goles negativa de -76.
Estos son los datos estadísticos que arrojan los juegos que disputa Rayados en Ciudad de México, en torneos cortos de la Liga MX (fase regular y Liguilla), ante América, Cruz Azul y Pumas:
|Rival
|Juegos
|Ganados
|Empates
|Derrotas
|Goles a favor
|Goles en contra
|Diferencia de goles
|América
|38
|3
|12
|23
|31
|58
|27
|Cruz Azul
|36
|5
|9
|22
|38
|72
|34
|Pumas
|35
|9
|8
|18
|45
|60
|15
|TOTAL
|109
|17
|29
|63
|114
|190
|76
