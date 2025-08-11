Cerrar X
¡Fiesta mexicana! Selección Sub-15 se corona en Concacaf

Un histórico triunfo que se suma a los campeones del área, así como la Selección Mayor, Sub-17 y Sub-20 se coronaron en sus respectivas categorías

  • 11
  • Agosto
    2025

La Selección Mexicana se coronó en el Campeonato Sub-15 de la Concacaf, después de propinarle una goleada (5-0) a Estados Unidos en la Gran Final del torneo.

Si bien el encuentro ante la escuadra de “Las Barras y las Estrellas” empezó parejo, el “Tricolor” no tardó en abrir el marcador para sellar el destino del partido.

Un histórico triunfo que se suma a los campeones del área, así como la Selección Mayor, Sub-17 y Sub-20, que se coronaron en sus respectivas categorías.

Juan Carlos Martínez Jr., nombrado Mejor Jugador del evento, impuso condiciones con un doblete (16', 24'), mientras que Paxon Ruffin (20') y Da'vian Kimbrough (22') prácticamente lo sentenciaron antes del descanso.

Para alcanzar la final, la Selección Mexicana Sub-15 dio cuenta de la anfitriona Costa Rica (2-1). Cabe recordar que, desde la fase de grupos, el Tricolor del estratega Yasser Corona logró el liderato de su grupo en la Liga A, con saldo de tres partidos ganados y uno perdido.

El presente en las divisiones juveniles de la Selección Mexicana luce alentador bajo el proyecto que encabeza el director Andrés Lillini. El título Concacaf de la Sub-15 se une a los mismos éxitos conseguidos por las categorías Sub-17 y Sub-20.

Cuatro rayados en el equipo

Cuatro jugadores de las Fuerzas Básicas de los Rayados de Monterrey lograron el título del Campeonato Sub-15 de la Concacaf con la Selección Mexicana, luego de vencer 5-0 a Estados Unidos en los campos de la Federación Costarricense de Fútbol, en Alajuela, Costa Rica.

Los jóvenes futbolistas Rayados Patricio Gil, Juan Pablo Garza, Patricio Silva y Paxon Ruffin son parte del combinado que dirige el entrenador Yasser Corona.

México participó en la Liga A, la de mayor nivel de la confederación. El combinado nacional inició la fase de grupos con un triunfo de 9-0 sobre Nicaragua y 4-0 sobre El Salvador, con anotaciones de Patricio Silva en ambos partidos.

México Sub-15 se convirtió en el campeón de la Concacaf en la categoría Sub-15, con una selección compuesta por siete jugadores no nacidos en México, cinco de ellos titulares bajo el mando de Yasser Corona.


