Fin de semana futbolero en NL: Tigres Y Rayados serán locales

Un inusual fin de semana es el que se vivirá en estas tierras regias, el sábado por la noche los de la ‘U’ recibirán en el Estadio Universitario al América y el domingo por la tarde Rayados serán anfitriones del Mazatlán FC en el ‘Gigante de acero’. Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su enfrentamiento en punto de las 19:00 horas y los comandados por el español Domènec Torrent Font jugará a las 6:00 de la tarde.

Tanto los de la UANL como los de la ‘Pandilla’ vienen con una racha de triunfos en sus últimos tres partidos oficiales de la Liga BBVA Mx y una gran motivación para alargar su cadena de victorias. También, ambas instituciones saltarán al rectángulo verde con su tradicional uniforme. Y el duelo entre los felinos contra aguiluchos, Usted amable lector lo podrá ver ‘en vivo’ por las pantallas de Azteca 7.

Con dominio americanista, aquí y allá

La historia marca que son 72 las batallas que han sostenido los Tigres en contra de las ‘Águilas’ del América en la Liga BBVA Mx, donde han disputado duelos de Liga, Liguilla, Super Copa y Campeón de Campeones. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 21 de sus enfrentamientos y en 23 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 94 veces y les propinaron 109 pepinillos.

Los 94 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 11 veces, en otras seis ocasiones fue el argentino Lucas Lobos quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cinco anotaciones realizadas por el chileno Claudio Núñez y el argentino Walter Gaitán.

En sus últimos enfrentamientos oficiales tanto de Liga como de Liguilla jugados el ‘Volcán’ le favorecen a los de Coapa, ya que de diez duelos cargaron con el triunfo en cinco partidos, en cuatro más dividieron puntos y los de la ‘U’ ganaron una sola batalla. Siendo este en su enfrentamiento disputado en la jornada 3 del Apertura 2024, cuando los de la UANL vencieron 1-0 a los americanistas.

Solamente una vez... ganó el 'Maza'

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga Mx, en donde Rayados y Mazatlán FC únicamente han tenido enfrentamientos de Liga; se contabilizan diez las confrontaciones que han sostenido en esta naciente rivalidad. Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en seis episodios y en tres más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 13 ocasiones y recibieron cinco tantos.

Esos 13 gritos de gol fueron provocados por el argentino Germán Berterame y el ecuatoriano Joao Rojas en dos ocasiones; además de nueve jugadores que perforaron la meta de los ‘Cañoneros’ una vez.

El ‘Gigante de acero’ le sienta bien a los de la ‘Pandilla’, ya que conserva el invicto en sus batallas contra los mazatlecos, en donde se han llevado la victoria en tres ocasiones y en dos más empataron. Como dato adicional, los pupilos de Robert Dante Siboldi en el presente Torneo no han ganado como visitante.





