FMF aplaude decisión del TAS: no habrá ascenso antes de 2026-27

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se mostró satisfecha con la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que rechazó la apelación presentada por seis equipos de la Liga Expansión que buscaban el regreso inmediato del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

En un comunicado, la FMF calificó la decisión como un “revés definitivo” para Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG, quienes acusaban al organismo de poner obstáculos a su derecho de competir por un lugar en la Primera División.

El acuerdo de 2020 se mantiene

La Federación recordó que la suspensión del ascenso y descenso fue determinada en la Asamblea General de 2020, con una duración de seis temporadas, por lo que se mantendrá hasta el final de la campaña 2025-26.

Próxima decisión en manos de la Asamblea

Cabe señalar que la FMF puntualizó que, una vez concluido este periodo, será la Asamblea General quien decida cómo se reactivará el sistema, así como los procesos de certificación que deberán cumplir los clubes interesados en dar el salto a la Liga MX.

El regreso, hasta 2026-27

El fallo del TAS confirma que el regreso del ascenso y descenso no podrá darse antes de la temporada 2026-27, lo que representa una victoria institucional para la FMF y un duro golpe para los clubes de Expansión que habían impulsado la demanda.

