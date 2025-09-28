Cerrar X
AP_25271539434196_f45c3fa7e9
Deportes

Gauff avanza a la tercera ronda del Abierto de China

Coco Gauff, tuvo que esforzarse al máximo contra Leylah Fernández antes de cerrar este domingo un apretado partido a tres sets de 6-4, 4-6, 7-5

  • 28
  • Septiembre
    2025

La ganadora del Abierto de Francia, Coco Gauff, tuvo que esforzarse al máximo contra Leylah Fernández antes de cerrar este domingo un apretado partido a tres sets de 6-4, 4-6, 7-5 y avanzar a la tercera ronda del Abierto de China.

La campeona defensora y favorita del público en Beijing superó un tropiezo en el segundo set y luego luchó para cerrar el partido en el tercero antes de romper el servicio de Fernández en el duodécimo juego del set decisivo.

Gauff se enfrentará a continuación a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic (16) y la australiana Priscilla Hon en el torneo de la serie WTA 1000.

En partidos anteriores del día, Eva Lys venció 6-3, 1-6, 6-4 a la número diez Elena Rybakina y la estadounidense McCartney Kessler lideraba 1-6, 7-5, 3-0 a Barbora Krejcikova cuando la jugadora checa se retiró del partido.

El torneo se lleva a cabo simultáneamente con un torneo masculino ATP 500.

El segundo sembrado Alexander Zverev se recuperó de una desventaja en el set decisivo para derrotar 7-5, 3-6, 6-3 a Corentin Moutet (37) y así establecer un enfrentamiento de cuartos de final contra Daniil Medvedev, quien superó 6-3, 6-3 a Alejandro Davidovich Fokina.

Un día después de que tuvo que disculparse con los fanáticos chinos, Lorenzo Musetti venció en sets corridos de 6-3, 6-3 al veterano del circuito Adrian Mannarino en partido de segunda ronda.

Anteriormente, Learner Tien venció 6-3, 6-2 a Flavio Cobolli para establecer un encuentro con el número nueve Musetti en los cuartos de final.

Abierto de Japón: récord de Alcaraz
Carlos Alcaraz consiguió su 65ta victoria de la temporada, igualando su mejor marca personal, según datos de la Gira de la ATP al derrotar cómodamente por 6-2, 6-4 a Brandon Nakashima para alcanzar las semifinales del Abierto de Japón. También tuvo 65 victorias en 2023.

"Es genial avanzar, jugar otra semifinal", dijo el Alcaraz de 22 años. "Es especial porque es la primera vez que juego aquí en Japón y aquí en Tokio, así que llegar a las semifinales en mi primera aparición es algo grandioso".

Alcaraz se enfrentará a continuación al noruego Casper Ruud (4) que derrotó 6-3, 6-2 a Aleksandar Vukic.


