Gianni Infantino envía mensaje de apoyo a Katia Itzel García

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de apoyo a la árbitra mexicana Katia Itzel García, condenando las amenazas de muerte y el abuso en línea que recibió después de su actuación en el partido de la Leagues Cup 2025 entre Monterrey y FC Cincinnati.

En su publicación de Instagram, Infantino expresó consternación, lamentando las amenazas que recibió Itzel García y aseguró que la FIFA condena este tipo de situaciones.

"Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup entre el CF Monterrey y el FC Cincinnati del fin de semana. Como ya he dicho, sin árbitros no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el fútbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo", escribió el rector del organismo que rige el balompié mundial.

Enfatizó el papel fundamental de los árbitros, diciendo: "Sin árbitros, no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte".

Infantino también prometió el apoyo de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y a la Concacaf para que los responsables rindan cuentas, afirmando que el abuso, la discriminación y la violencia no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad.

"En la FIFA, nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Fútbol y la Concacaf para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas", agregó.

La FMF y la Concacaf también han condenado las amenazas, y la FMF se ha comprometido a ayudar a García a presentar una queja formal.

"La Federación asesorará y acompañará a Katia en el proceso de denuncia ante las autoridades correspondientes, así mismo, la FMF está en permanente comunicación con Concacaf así como con el Comité Organizador de Leagues Cup con el único objetivo de garantizar la integridad y seguridad de Katia y de todos los árbitros en el Torneo. En la FMF reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la seguridad de todas y todos los participantes en el fútbol mexicano. No hay lugar para la violencia ni la intimidación en la sociedad y en nuestro deporte", señala en parte el comunicado publicado por la FMF.

Comunicado de la FMF y la Comisión de Árbitros. pic.twitter.com/jIlu6zLYod — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 2, 2025

Comentarios