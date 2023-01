Gignac habló con el 'Piojo' Herrera tras polémico festejo

El extimonel de los Tigres aclaró en una entrevista que el festejó de Gignac en este último partido no fue dedicado para él

El atacante de los Tigres, André-Pierre Gignac causó revuelo tras haber festejado una anotación simulando ser un viejito con bastón, celebración que fue tomada por los aficionados como una indirecta para Miguel Herrera, quien calificó al conjunto felino como 'viejo'.

“A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el fútbol. Me va a tocar”, dijo el ‘Piojo’ Herrera antes de dejar el club.

Sin embargo, el mismo Herrera reveló en entrevista para Fox Sport que Gignac lo llamó personalmente para aclararle que la celebración no era una indirecta para él.

'Como se lo dije a él, porque luego luego me escribió eh, terminó el partido y empezaron todas las redes sociales a explotar ese rollo, y la verdad que saliendo del estadio me escribió luego luego y me dijo ‘Miguel tú sabes que año y medio pasamos extraordinario y no fue para ti'', dijo Herrera.

Pero él le insistió al goleador de Tigres que, si hubiera sido una dedicatoria para él, la hubiera aceptado por haberse equivocado en sus declaraciones que dio cuando Tigres fue eliminado por Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2022.

'Y yo, 'mira André, si fue o no para mí, yo siempre me voy a quedar con el profesionalismo que tú me mostraste, con la actitud, con la determinación, hiciste lo que siempre te pedí, trabajaste como te pedí, y además la puerta la abrí yo por una palabra que se usó mal, pero que al final la usé la palabra'.

'Y si lo hiciste, la puerta la abrí yo y hoy si lo hiciste así, tendré que recibir las circunstancias como se dan y nada me da más gusto que él siga manteniendo ese nivel, lo dije, no son eternos y lo seguiré diciendo, ningún técnico ni directivo somos eternos, lo único importante en el futbol es la pelota. Si la pelota rueda, el futbol tendrá nombres, vendrán otras figuras, otros grandes, hoy se nos fue un grande como fue Pelé y se lo dije a André, si fue para mí está perfecto, yo abrí esa puerta, yo sigo con esa misma admiración a su persona como cuando yo llegué', contó Miguel Herrera.

¿Para quién fue el festejo de Gignac?

Aunque mucho tienen la idea de que el festejo de Gignac, en donde simula ser una persona de la tercera edad caminando con bastón, es una indirecta para Miguel Herrera por declarar que el plantel era viejo, también cabe la posibilidad de que el francés se lo dedicara a sus detractores, como mucha de la prensa de Torreón que previo al partido calentaron los ánimos diciendo que los 'jóvenes' de Santos vencerían a los 'viejos' de Tigres', pero al final los laguneros fueron goleados 0-3 por los regios.

