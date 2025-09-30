Griezmann alcanza los 200 goles con el Atlético de Madrid

Con su gol en la victoria del Atlético de Madrid por 5-1 ante el Eintracht Frankfurt este martes en la Jornada 2 de la Champions League, Antoine Griezmann llegó a 200 goles con los colchoneros.

Griezmann, quien es el máximo artillero del club rojiblanco, alcanzó este logro a pase de Julián Álvarez en el tiempo añadido de la primera parte, en donde el Atlético de Madrid ya ganaba con una cómoda ventaja de tres goles.

“Estoy feliz y muy orgulloso de haber alcanzado esta marca. No fue fácil”, indicó Griezmann.

Tras hacer su tanto 200, el francés levantó una camisa con el número de tres dígitos y el apodo "Grizi" en la espalda.

Cerca del final del partido, recibió una ovación de pie del público en el estadio Metropolitano cuando fue sustituido.

El Atlético se impuso 5-1, su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones. Venía de una victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano y un triunfo por 5-2 sobre el Real Madrid, ambos en la liga española en casa.

Griezmann había anotado su primer gol de la temporada en el derbi de Madrid el pasado sábado.

El delantero francés de 34 años se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos para el Atlético de Madrid cuando, en enero de 2024, le anotó un gol al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España para superar los 173 goles de Luis Aragonés.

Griezmann está en su décima temporada con el Atlético. Su primera etapa con el club fue de 2014 a 2019 antes de unirse al Barcelona, por lo que fueron dos temporadas mayormente decepcionantes. Regresó al Atlético en 2021 con un préstamo de un año que finalmente se extendió.

Recientemente, Griezmann extendió su contrato con el Atlético hasta 2027.

Comentarios