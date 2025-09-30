Cerrar X
AP_25273772801215_2d18f99aae
Deportes

Griezmann alcanza los 200 goles con el Atlético de Madrid

El delantero francés llegó a 200 goles con el Atleti en la victoria 5-1 ante Eintracht Frankfurt en el juego correspondiente a la Jornada 2 de la Champions

  • 30
  • Septiembre
    2025

Con su gol en la victoria del Atlético de Madrid por 5-1 ante el Eintracht Frankfurt este martes en la Jornada 2 de la Champions League, Antoine Griezmann llegó a 200 goles con los colchoneros.

Griezmann, quien es el máximo artillero del club rojiblanco, alcanzó este logro a pase de Julián Álvarez en el tiempo añadido de la primera parte, en donde el Atlético de Madrid ya ganaba con una cómoda ventaja de tres goles.

“Estoy feliz y muy orgulloso de haber alcanzado esta marca. No fue fácil”, indicó Griezmann.

Tras hacer su tanto 200, el francés levantó una camisa con el número de tres dígitos y el apodo "Grizi" en la espalda.

Cerca del final del partido, recibió una ovación de pie del público en el estadio Metropolitano cuando fue sustituido.

El Atlético se impuso 5-1, su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones. Venía de una victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano y un triunfo por 5-2 sobre el Real Madrid, ambos en la liga española en casa.

Griezmann había anotado su primer gol de la temporada en el derbi de Madrid el pasado sábado.

El delantero francés de 34 años se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos para el Atlético de Madrid cuando, en enero de 2024, le anotó un gol al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España para superar los 173 goles de Luis Aragonés.

Griezmann está en su décima temporada con el Atlético. Su primera etapa con el club fue de 2014 a 2019 antes de unirse al Barcelona, por lo que fueron dos temporadas mayormente decepcionantes. Regresó al Atlético en 2021 con un préstamo de un año que finalmente se extendió.

Recientemente, Griezmann extendió su contrato con el Atlético hasta 2027.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25270602879004_b41ee8a58d
Álvarez anota dos goles y el Atlético golea 5-2 al Real Madrid
IMG_20250926_WA_0021_8f2e3bae2d
Ozziel Herrera, delantero mexicano, ‘amuleto’ de Tigres
EH_UNA_FOTO_3_ed0450df37
Messi inventa, define y es máximo artillero de la MLS
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1edd8e2aec
Inaugura Presidencia hospital en Michoacán con 11 médicos cubanos
sergio_ramos_multa_5ed0b25e94
Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje
EH_UNA_FOTO_de11cf3df5
Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×