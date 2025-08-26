Cerrar X
Checo_Perez_a3d34a76f8
Deportes

¡Ha vuelto! Cadillac confirma el regreso de 'Checo' Pérez a F1

El anuncio llegó mediante las redes sociales de Cadillac y posteriormente, el propio Checo compartió un video en el que agradeció a la gente por apoyarlo

  • 26
  • Agosto
    2025

El secreto peor guardado de la Fórmula 1, por fin vio la luz. Cadillac anunció a los dos pilotos que estarán al volante de su monoplaza para la temporada de 2026 y, para sorpresa de nadie, serán Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez.

Pese a que a lo largo del lunes varios personajes cercanos al piloto mexicano dieron pistas de que el anuncio sería hoy, lo que no se sabía era la hora, por lo que tomó desprevenido a todo mundo, pues fue poco antes de las 6:00 horas.

El anuncio llegó mediante las redes sociales de Cadillac y posteriormente, el propio Checo compartió un video en el que agradeció a la gente por apoyarlo aún durante el año sabático que se tomó tras su salida de Red Bull Racing.

Pero el "Ministro Mexicano de Defensa" no estará solo, pues junto a él se confirmó el fichaje de Valtteri Bottas, piloto finlandés quien durante su etapa en Mercedes fue uno de los más consistentes de la parrilla, por lo que el equipo estadounidense tendrá experiencia de sobra en su primera campaña.

Ahora, lo única pieza faltante de toda la parte visible es el jefe del equipo, donde se especula que Christian Horner sería un candidato a ocupar el puesto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Firma_Checo_Perez_por_dos_anos_con_Cadillac_75f5f2a56d
Firma Checo Pérez por dos años con Cadillac; esperan debut
Checo_Perez_687608a6f5
Checo Pérez afirma que no tiene nada que demostrar en F1
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_59c441d3d6
Destaca Sheinbaum a Renata Zarazúa y Checo Pérez
publicidad

Últimas Noticias

Photo_23_08_2025_03_27_32_c63e111a84
Kylie Minogue deslumbra Monterrey tras 14 años de ausencia
inter_abogados_arnold_porter_6d809883f4
Brasil contrata abogados de EUA para responder a las sanciones
AP_25239784879262_fdd0af457b
Sancionan a menor que confesó haber disparado contra Uribe Turbay
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
policia_eleccion_judicial_25107a009d
Roban $1,5 mdp y joyería en la comunidad El Faisán, en Santiago
publicidad
×