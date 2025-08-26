¡Ha vuelto! Cadillac confirma el regreso de 'Checo' Pérez a F1

El secreto peor guardado de la Fórmula 1, por fin vio la luz. Cadillac anunció a los dos pilotos que estarán al volante de su monoplaza para la temporada de 2026 y, para sorpresa de nadie, serán Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez.

Pese a que a lo largo del lunes varios personajes cercanos al piloto mexicano dieron pistas de que el anuncio sería hoy, lo que no se sabía era la hora, por lo que tomó desprevenido a todo mundo, pues fue poco antes de las 6:00 horas.

El anuncio llegó mediante las redes sociales de Cadillac y posteriormente, el propio Checo compartió un video en el que agradeció a la gente por apoyarlo aún durante el año sabático que se tomó tras su salida de Red Bull Racing.

Pero el "Ministro Mexicano de Defensa" no estará solo, pues junto a él se confirmó el fichaje de Valtteri Bottas, piloto finlandés quien durante su etapa en Mercedes fue uno de los más consistentes de la parrilla, por lo que el equipo estadounidense tendrá experiencia de sobra en su primera campaña.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Ahora, lo única pieza faltante de toda la parte visible es el jefe del equipo, donde se especula que Christian Horner sería un candidato a ocupar el puesto.

