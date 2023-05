Hace 37 años inició el Mundial de futbol soccer México 1986

Y para recordarlo, el periodista Francisco Javier González escribió en el libro ‘El 86’ todo lo que se vivió antes y durante la edición 13 de la Copa del Mundo.

Hace 37 años, un sábado 31 de mayo de 1986, se jugó el partido inaugural del Mundial de México 1986, evento que representó la edición 13 de las Copas del Mundo. El primer duelo fue entre el Campeón de la justa de España 1982, Italia, que empató 1-1 con Bulgaria en el Estadio Azteca.

En este certamen fue Campeón Argentina al vencer en la Final por 3-2 a Alemania en el coloso de Santa Úrsula.

Participaron 24 países, que protagonizaron 52 encuentros, donde se marcaron 132 goles; el líder de goleo fue el inglés Gary Lineker. Un total de 12 estadios albergaron este gran evento.

Y para recordar este Mundial, qué mejor que leer el libro ‘El 86’, escrito por el periodista mexicano Francisco Javier González, de 64 años y nacido el 18 del mayo de 1959 en la Ciudad de México.

“Es un Mundial que me marca personalmente, profesionalmente, se juntaron un montón de cosas, ese Mundial no era para México, era para Colombia”, dijo González Chávez en entrevista exclusiva con CRACK de El Horizonte.

“Es un volver a vivirlo, sacar la caja de los recuerdos, el libro tiene una parte autobiográfica, que es lo que pasaba en esa época conmigo, en nuestro país, cómo se consiguió la Copa del Mundo, cómo se preparó nuestro país, cómo se preparó el mejor equipo que hemos tenido en todos los tiempos dentro de una Copa del Mundo… porque llegó al quinto partido y lo perdió ante Alemania en penaltis.

“Esto fue un poco despreciado, pero Alemania fue subcampeón del Mundial de 1986, y cuatro años más tarde fue Campeón con el mismo plantel... no nos eliminó cualquier equipo”, comentó.

“Viví todo el proceso, reencontrarme con mucha gente con la cual charlé para recordar con ellos todo lo que había sucedido... y conocer los detalles fue apasionante, me encantó la investigación. Disfruté desde el primer momento hasta el último”, añadió.

“La intención del libro es ser una conexión emocional con nosotros mismos del pasado, y para la gente que no vivió esa época y que no le gusta el futbol, le va a resultar interesante porque varios que lo han comprado y lo han leído me han dicho que no vivieron el Mundial de 1986, pero mi papá me contaba... y ahora veo el asunto”, puntualizó.