Deportes

¡Hechos en México! Playoffs de la MLB serán ‘a la mexicana’

Este martes arranca la Postemporada 2025 de la MLB, en la cual participarán 10 peloteros mexicanos, tres de ellos nacidos en territorio azteca

  • 30
  • Septiembre
    2025

Un total de 10 peloteros mexicanos, tres de ellos nacidos en México, participarán en los Playoffs de la Temporada 2025 del beisbol de las Grandes Ligas, que arrancan hoy martes con las cuatro Series de Comodines: dos de la Liga Americana y otro par de la Liga Nacional.

El domingo pasado finalizó la campaña regular; un total de 18 novenas se fueron a casa, y las 12 restantes comienzan esta mañana la lucha por llegar a la Serie Mundial.

La decena de jugadores aztecas se reparten en nueve equipos; solamente Yankees, Cleveland y Detroit no tienen en su plantilla a elementos nacidos en nuestro país.

En tanto que Seattle es el único cuadro con dos integrantes mexicanos: Andrés Muñoz y Randy Arozarena.

Los tres nacidos en territorio mexicano son: Alejandro Kirk, Andrés Muñoz y Javier Assad.

De los 10 jugadores de México, cinco estarán en las Series de Comodines, y los otros cinco evitaron esta ronda y arrancarán en postemporada en la siguiente fase.

Fichas

Beisbol
Grandes Ligas
Temporada 2025
Playoffs

Series de comodines

Liga Americana

Detroit en Cleveland
Progressive Field
11:00 horas

Boston en Yankees
Yankee Stadium
16:00 horas

Liga Nacional

San Diego en Cachorros
Wrigley Field
13:00 horas

Cincinnati en Dodgers
Dodger Stadium
19:00 horas

  • La batalla es a ganar dos de tres encuentros.
  • Seattle y Toronto en la Liga Americana, y Filadelfia y Milwaukee en la Liga Nacional no jugarán comodines por mejor posición en el standing final de la temporada regular.

Entérate

Ellos son los peloteros mexicanos que lucharán por llegar a la Serie Mundial en los playoffs de la temporada 2025 de la Major League Baseball (MLB):

Alejandro Kirk* - Receptor - Azulejos de Toronto
Andrés Muñoz* - Lanzador - Marineros de Seattle
Javier Assad* - Lanzador - Cachorros de Chicago
Randy Arozarena - Jardinero - Marineros de Seattle
Jarren Durán - Jardinero - Medias Rojas de Boston
Taijuan Walker - Lanzador - Filis de Filadelfia
Jeremiah Estrada - Lanzador - Padres de San Diego
José Treviño - Receptor - Rojos de Cincinnati
Anthony Banda - Lanzador - Dodgers de Los Ángeles
Joey Ortiz - Infielder - Cerveceros de Milwaukee

*Nacido en México.


