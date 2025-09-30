¡Hechos en México! Playoffs de la MLB serán ‘a la mexicana’

Un total de 10 peloteros mexicanos, tres de ellos nacidos en México, participarán en los Playoffs de la Temporada 2025 del beisbol de las Grandes Ligas, que arrancan hoy martes con las cuatro Series de Comodines: dos de la Liga Americana y otro par de la Liga Nacional.

El domingo pasado finalizó la campaña regular; un total de 18 novenas se fueron a casa, y las 12 restantes comienzan esta mañana la lucha por llegar a la Serie Mundial.

La decena de jugadores aztecas se reparten en nueve equipos; solamente Yankees, Cleveland y Detroit no tienen en su plantilla a elementos nacidos en nuestro país.

En tanto que Seattle es el único cuadro con dos integrantes mexicanos: Andrés Muñoz y Randy Arozarena.

Los tres nacidos en territorio mexicano son: Alejandro Kirk, Andrés Muñoz y Javier Assad.

De los 10 jugadores de México, cinco estarán en las Series de Comodines, y los otros cinco evitaron esta ronda y arrancarán en postemporada en la siguiente fase.

Fichas

Beisbol

Grandes Ligas

Temporada 2025

Playoffs

Series de comodines

Liga Americana

Detroit en Cleveland

Progressive Field

11:00 horas

Boston en Yankees

Yankee Stadium

16:00 horas

Liga Nacional

San Diego en Cachorros

Wrigley Field

13:00 horas

Cincinnati en Dodgers

Dodger Stadium

19:00 horas

La batalla es a ganar dos de tres encuentros.

Seattle y Toronto en la Liga Americana, y Filadelfia y Milwaukee en la Liga Nacional no jugarán comodines por mejor posición en el standing final de la temporada regular.

Entérate

Ellos son los peloteros mexicanos que lucharán por llegar a la Serie Mundial en los playoffs de la temporada 2025 de la Major League Baseball (MLB):

Alejandro Kirk* - Receptor - Azulejos de Toronto

Andrés Muñoz* - Lanzador - Marineros de Seattle

Javier Assad* - Lanzador - Cachorros de Chicago

Randy Arozarena - Jardinero - Marineros de Seattle

Jarren Durán - Jardinero - Medias Rojas de Boston

Taijuan Walker - Lanzador - Filis de Filadelfia

Jeremiah Estrada - Lanzador - Padres de San Diego

José Treviño - Receptor - Rojos de Cincinnati

Anthony Banda - Lanzador - Dodgers de Los Ángeles

Joey Ortiz - Infielder - Cerveceros de Milwaukee

*Nacido en México.

