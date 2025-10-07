Trump critica a la NFL por elegir a Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la elección de Bad Bunny como el artista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Durante una entrevista, el mandatario republicano mostró su molestia por la decisión de la NFL, asegurando que no conoce al cantante puertorriqueño y que su designación le parece absurda.

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, declaró Trump durante la conversación.

Además de criticar la elección del intérprete de "Tití Me Preguntó", Trump aprovechó para expresar su descontento con algunas de las nuevas reglas técnicas de la NFL, particularmente la que modifica la patada inicial (kickoff).

“Es ridículo, no es más seguro que la patada normal, se ve terrible y denigra el futbol americano”, afirmó.

Por su parte, Bad Bunny respondió a las críticas durante su participación como anfitrión en el programa Saturday Night Live, donde dijo en tono irónico:

“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español”.

Cabe señalar que el artista también protagonizó una parodia de "El Chavo del Ocho", interpretando al icónico personaje de "Quico", en un sketch que rápidamente se volvió viral.

