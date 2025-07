Iniciará venta de boletos para Mundial 2026 en septiembre: FIFA

La FIFA confirmó que el miércoles 10 de septiembre dará inicio el proceso oficial de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una primera etapa basada en selección aleatoria.

Para participar, los aficionados deberán contar con una FIFA ID, que puede generarse desde ahora en FIFA.com/tickets.

La edición de 2026 será la más grande en la historia del certamen, al contar por primera vez con 48 selecciones, 104 partidos y una estimación de 6.5 millones de asistentes.

