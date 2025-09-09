Invasión regiomontana… ¡A Minneapolis, Minnesota!

Lo que comenzó como un sueño casi imposible de realizar hace un año, con el viaje de un centenar de vikingos regiomontanos, hoy se puede palpar en el documental ‘Con sangre púrpura: La invasión regia a Minneapolis’, el mismo que ya está en las redes y acumula más de medio millón de reproducciones.

Pero, además, ya se prepara una nueva ‘invasión’ para la Semana 2, aún con más participantes, para el juego de Halcones de Atlanta en Vikingos de Minnesota, en el emparrillado del U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota.

“Estamos muy contentos de la aceptación del documental, dado que no solo se retrata la aventura de viajar y cumplir el sueño de muchos fans, sino contar historias muy humanas que se fueron desarrollando antes, durante y después del viaje”, afirmó Aldo Morales Salazar, director del documental y uno de los organizadores del viaje.

Cabe destacar que en esta travesía, y en la que se está organizando actualmente para el partido contra Falcons, se busca el mejor precio posible para que más fans vean que es accesible poder cumplir el sueño.

Esto no se hace por medio de una agencia de viajes; se le dan al fan las opciones de hospedaje más accesibles a su presupuesto, vuelos y hasta boletos con descuento para que ellos realicen directo el pago.

Para este encuentro ya hay 120 personas listas para emprender el vuelo, en su mayoría de Monterrey.

“Después de vivir aquellos inolvidables momentos, el sueño se vuelve a repetir y esta vez con más fuerza, sumando nuevas caras a la invasión de este año: 120 personas de diferentes partes de México unidas en un mismo canto. ‘Skooool'”, aseguró Hilda Gutierrez-Ortiz, presidenta de ‘Skol Vikings Booster Club’.

La visita de la comunidad mexicana coincidirá con el inicio del ‘Mes de la hispanidad’, y se tiene contemplada —por parte del club— una serie de sorpresas para los fans.

Sin duda, el momento cumbre será cuando, al finalizar el partido, puedan bajar al terreno de juego y tomarse fotos con los jugadores.

“Ver a tu equipo en casa no tiene precio, y más con todo lo que rodea a Vikings: el color, el tambor, el cuerno, el cantar el ‘Skol’ antes del partido y durante el mismo, tiene una vibra muy especial, que hace que te cargues de una vibra, mi padre”, concluyó Aldo Morales, presidente de Skol Vikings Monterrey.

Fotos: FGN MX (Football Grill Nation MX)

