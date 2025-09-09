Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_09_at_12_21_14_AM_45fb7f8a6b
Deportes

Invasión regiomontana… ¡A Minneapolis, Minnesota!

Más de 100 aficionados mexicanos de Vikingos, la mayoría de Nuevo León, acudirán este proximo domingo al U.S. Bank Stadium para el partido Atlanta vs. Minnesota

  • 09
  • Septiembre
    2025

Lo que comenzó como un sueño casi imposible de realizar hace un año, con el viaje de un centenar de vikingos regiomontanos, hoy se puede palpar en el documental ‘Con sangre púrpura: La invasión regia a Minneapolis’, el mismo que ya está en las redes y acumula más de medio millón de reproducciones.

Pero, además, ya se prepara una nueva ‘invasión’ para la Semana 2, aún con más participantes, para el juego de Halcones de Atlanta en Vikingos de Minnesota, en el emparrillado del U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota.

“Estamos muy contentos de la aceptación del documental, dado que no solo se retrata la aventura de viajar y cumplir el sueño de muchos fans, sino contar historias muy humanas que se fueron desarrollando antes, durante y después del viaje”, afirmó Aldo Morales Salazar, director del documental y uno de los organizadores del viaje.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 12.21.14 AM.jpeg

Cabe destacar que en esta travesía, y en la que se está organizando actualmente para el partido contra Falcons, se busca el mejor precio posible para que más fans vean que es accesible poder cumplir el sueño.

Esto no se hace por medio de una agencia de viajes; se le dan al fan las opciones de hospedaje más accesibles a su presupuesto, vuelos y hasta boletos con descuento para que ellos realicen directo el pago.

Para este encuentro ya hay 120 personas listas para emprender el vuelo, en su mayoría de Monterrey.

“Después de vivir aquellos inolvidables momentos, el sueño se vuelve a repetir y esta vez con más fuerza, sumando nuevas caras a la invasión de este año: 120 personas de diferentes partes de México unidas en un mismo canto. ‘Skooool'”, aseguró Hilda Gutierrez-Ortiz, presidenta de ‘Skol Vikings Booster Club’.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 12.21.27 AM.jpeg

La visita de la comunidad mexicana coincidirá con el inicio del ‘Mes de la hispanidad’, y se tiene contemplada —por parte del club— una serie de sorpresas para los fans.

Sin duda, el momento cumbre será cuando, al finalizar el partido, puedan bajar al terreno de juego y tomarse fotos con los jugadores.

“Ver a tu equipo en casa no tiene precio, y más con todo lo que rodea a Vikings: el color, el tambor, el cuerno, el cantar el ‘Skol’ antes del partido y durante el mismo, tiene una vibra muy especial, que hace que te cargues de una vibra, mi padre”, concluyó Aldo Morales, presidente de Skol Vikings Monterrey.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 12.21.20 AM.jpeg

Después de vivir aquellos inolvidables momentos, el sueño se vuelve a repetir… y esta vez con más fuerza, sumando nuevas caras a la invasión de este año: 118 personas de diferentes partes de México unidas en un mismo canto: “Skooool”. (Con información de FGN MX -Football Grill Nation MX-)

Fotos: FGN MX (Football Grill Nation MX)


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25249783607205_cfa23e3563
‘Padre Madre Hermana Hermano’ gana el León de Oro en Venecia
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T143538_310_7b81a3dcc1
Estrenarán documental sobre Juan Gabriel con material inédito
EH_DOS_FOTOS_2_460874211e
Tirador de Minneapolis, publicó manifiesto antes del crimen
publicidad

Últimas Noticias

AP_25250808481102_f44668957c
Kiko se debilita a tormenta tropical; aún podría ser peligroso
RG_1f3edb5c9e
México va por su boleto al Mundial de Flag Football Alemania 2026
EH_UNA_FOTO_2_52537ccdec
Reporta Federación caída del 32% en homicidios en 11 meses
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×