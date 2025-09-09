J.J. McCarthy debuta en triunfo de Minnesota 27-24 ante Chicago

JJ McCarthy lanzó dos pases de touchdown en el último cuarto y corrió para otro en su tan esperado debut en la NFL, y los Vikings de Minnesota se recuperaron este lunes por la noche para una victoria de apertura de temporada 27-24 sobre los Bears de Chicago.

Caleb Williams de Chicago tuvo su primer touchdown por carrera y lanzó para una anotación en el primer juego de Ben Johnson como entrenador de los Bears.

McCarthy se destacó al final después de luchar durante los primeros tres cuartos en su primer juego significativo desde que Michigan venció a Washington por el campeonato nacional colegial de la NCAA al final de la temporada 2023. Se perdió la temporada pasada debido a una lesión de rodilla después de que los Vikings lo seleccionaron con la décima selección global.

Ahora, Minnesota confía en McCarthy.

"Sentí aplomo desde el principio", dijo el entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell.

De hecho, O'Connell estaba tan seguro de su quarterback que dijo que le dijo a McCarthy en el medio tiempo: "Vas a traernos de vuelta para ganar este juego".

"La mirada en sus ojos fue fantástica", continuó O'Connell. "Lo mejor fue simplemente la creencia que sentía del equipo, de la unidad, y en última instancia, eso no se logra sin él en la segunda mitad".

McCarthy se sintió empoderado al escuchar esas palabras.

"Ese tipo es uno de los mejores, si no el mejor, entrenadores, en mi opinión, en la NFL", dijo. "Cualquier tipo de cumplidos o creencias como esa, significa el mundo. Eso solo me dio la confianza para salir y simplemente ejecutar las jugadas de balón y tener un brazo rápido y tomar decisiones rápidas y decisivas. Y funcionar".

Las cosas no se vieron bien para McCarthy después de que Nahshon Wright devolviera una intercepción de 74 yardas para un touchdown, dando a Chicago una ventaja de 17-6 en el tercer cuarto. Pero lo cambió en el cuarto.

McCarthy se conectó con Justin Jefferson para un touchdown de 13 yardas. Su paso de conversión de dos puntos falló.

Minnesota luego necesitó solo tres jugadas para tomar la delantera, con McCarthy lanzando un pase de touchdown de 27 yardas a Aaron Jones. El pase de conversión a Adam Thielen puso a los Vikings arriba 20-17 con 9:46 restantes.

McCarthy hizo que el juego fuera de 10 puntos con unos tres minutos restantes cuando fingio una entrega y corrió por el lado derecho para un touchdown de 14 yardas. Chicago luego recorrió 65 yardas para anotar, con Williams lanzando un pase de touchdown de una yarda a Rome Odunze con poco más de dos minutos restantes, pero los Vikings se mantuvieron para vencer a los Bears por octava vez en los últimos nueve juegos.

McCarthy recolectó 13 de 20 pases para 143 yardas. Creció en el área de Chicago y el primer juego al que competir en Soldier Field fue contra los Vikings hace 18 años.

