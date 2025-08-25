Jaume Munar vuelve a ganar en el US Open después de siete años

Jaume Munar se clasificó este lunes a la segunda ronda del US Open después de imponerse por 6-0, 6-3, 5-7 y 6-2 al portugués Jaime Faría, y cortó una racha de seis derrotas seguidas en la ronda inaugural del torneo que se celebra en Nueva York.

Munar, quien es actualmente el número 44 en el ránking mundial, no ganaba un partido en el torneo desde su victoria contra el belga Ruben Bemelmans en 2018.

Munar y Faría ya se habían visto las caras este año en Río de Janeiro, sobre tierra batida, cuando triunfó el portugués en tres sets.

Ya en el encuentro, Munar tuvo un arranque de partido inmejorable y se llevó la primera manga con un incuestionable 6-0 en 28 minutos y no fue hasta el segundo set que el español perdió el servicio por primera vez, pero reaccionó con dos roturas seguidas que le abrieron el camino hacia el 6-3.

Faría mostró carácter y prolongó el encuentro al remontar una rotura de desventaja en el tercer parcial, para llevárselo 7-5. Pero Munar no perdió lucidez y blindó el pase de ronda con un contundente 6-2 en el cuarto set.

Después de su victoria, el español espera al vencedor del compromiso entre el canadiense Gabriel Diallo (n.33) y el bosnio Damir Dzumhur (n.61).

Comentarios