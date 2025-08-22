Javier Aguirre convoca a seis 'regios' para la Selección Nacional

La Federación Mexicana de Fútbol anunció la convocatoria de Javier Aguirre para la concentración que tendrá la Selección Nacional la próxima semana; en ella, destaca el llamado de seis jugadores de los equipos regios.

Cabe destacar que esta plantilla está conformada únicamente por jugadores de la Liga MX y únicamente será para formar parte de entrenamientos y que el "Vasco" los pueda observar de cerca, esto con el fin de barajar opciones de cara al Mundial.

¡Los elegidos para concentrar! 🙌



Esta es la convocatoria de 23 jugadores para entrenar del 25 al 27 de agosto en las instalaciones del CAR bajo las órdenes de Javier Aguirre. ⚽



Continuando el camino rumbo a 2026.

La concentración se realizará del lunes 25 de agosto hasta el miércoles 27 en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

Por parte de Rayados, los convocados son Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz y Germán Berterame; mientras qure de Tigres estarán presentes Ozziel Herrera y Diego Lainez.

Será dentro de las siguientes semanas que se confirma la convocatoria para los amistosos que se celebrarán en septiembre como preparación para la Copa del Mundo, donde se enfrentarán a Japón y Corea del Sur.

