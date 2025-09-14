Cerrar X
Jefferson-Wooden y Sevilla conquistan el Mundial de Atletismo

Melissa Jefferson-Wooden de Estados Unidos y Oblique Sevilla de Jamaica ganaron este domingo las finales de 100 metros en el Mundial de Atletismo

Melissa Jefferson-Wooden de Estados Unidos y Oblique Sevilla de Jamaica ganaron este domingo las finales de 100 metros en el Mundial de Atletismo, marcando un cambio generacional en el atletismo.

Jefferson-Wooden arrasó en el campo, terminando en 10,61 segundos para romper la marca de campeonatos mundiales que desarrolló hace dos años Sha'Carri Richardson. El estadounidense apenas logró colarse a la final y terminó quinta a pesar de correr su mejor marca de la temporada con 10,94.

Sevilla, quien trabaja con el antiguo entrenador de Usain Bolt, Glen Mills, superó a su compatriota Kishane Thompson para ganar con un tiempo de 9,77. El campeón mundial y defensor olímpico Noah Lyles terminó tercero.


