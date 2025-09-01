Josh Ibarra regresa a Fuerza Regia para la nueva temporada

Fuerza Regia anunció el regreso del pívot Josh Ibarra, considerado uno de los jugadores más dominantes del básquetbol mexicano.

El jugador estadounidense-mexicano, que ya fue campeón con el equipo regiomontano, volverá a vestir los colores amarillo y negro.

Originario de Angleton, Texas, Ibarra inició su carrera profesional en México en 2019 con la escuadra aurinegra.

Desde entonces, ha forjado una destacada trayectoria en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y en ligas internacionales de Venezuela, Corea del Sur, Canadá e Indonesia, donde recientemente se coronó campeón y fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales.

Con la Selección Mexicana, Ibarra ha consolidado su papel como referente en la pintura, participando en la Copa del Mundo FIBA 2023 y en el Torneo Clasificatorio Olímpico 2024, donde fue incluido en el equipo ideal.

La directiva de Fuerza Regia destacó que su regreso reafirma el compromiso del club de contar con jugadores de primer nivel. "Bienvenido de vuelta a casa, Josh", expresó el equipo en un comunicado.

