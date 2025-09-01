Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_3_2675dfe07d
Deportes

Josh Ibarra regresa a Fuerza Regia para la nueva temporada

Fuerza Regia anunció el regreso del pívot Josh Ibarra, considerado uno de los jugadores más dominantes del básquetbol mexicano

  • 01
  • Septiembre
    2025

Fuerza Regia anunció el regreso del pívot Josh Ibarra, considerado uno de los jugadores más dominantes del básquetbol mexicano.

El jugador estadounidense-mexicano, que ya fue campeón con el equipo regiomontano, volverá a vestir los colores amarillo y negro.

Originario de Angleton, Texas, Ibarra inició su carrera profesional en México en 2019 con la escuadra aurinegra.

Desde entonces, ha forjado una destacada trayectoria en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y en ligas internacionales de Venezuela, Corea del Sur, Canadá e Indonesia, donde recientemente se coronó campeón y fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales.

Con la Selección Mexicana, Ibarra ha consolidado su papel como referente en la pintura, participando en la Copa del Mundo FIBA 2023 y en el Torneo Clasificatorio Olímpico 2024, donde fue incluido en el equipo ideal.

La directiva de Fuerza Regia destacó que su regreso reafirma el compromiso del club de contar con jugadores de primer nivel. "Bienvenido de vuelta a casa, Josh", expresó el equipo en un comunicado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

DSC_4468_copia_082f3e2ae8
Derrota Fuerza Regia a Gambusinos de Fresnillo
IMG_20250724_WA_0160_ece6902dd0
Dividen triunfos Fuerza Regia y Dorados de Chihuahua
DSC_8913_copia_650365d923
¡Un calorón! Cancún derrota a Fuerza Regia en casa
publicidad

Últimas Noticias

liberan_86_jovenes_detenidos_en_venezuela_tras_elecciones_ee76501dd3
Venezuela asegura que video de ataque a barco fue hecho con IA
00316165_b581_4637_aa83_91a8f54a84aa_46eb7dddd6
Contempla Congreso educación dual en nueva Ley de Educación
deportes_andrada_0542acf369
Critica Andrada las 'formas' y 'tiempos' de su salida de Rayados
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×