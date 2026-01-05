Atentado en fábrica deja un muerto y nueve heridos en Pakistán

Al menos un trabajador sin vida y nueve más heridos es el saldo de un atentado registrado este lunes al noroeste de Pakistán.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas cuando un artefacto improvisado explotó debajo de una unidad de transporte de empleados que circulaba por la carretera.

Esto provocó que uno de los pasajeros perdiera la vida al instante, mientras que los nueve restante fueran trasladados de emergencia en estado crítico.

Pakistán, país más violento de la última década

De acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad, Pakistán cerró 2025 como el año más violento de la última década al registrar un 34% en indíces delictivos.

En total, se contabilizaron 3,417 muerte violentas, un aumento significativo frente a las 2,555 registradas en 2024.

Comentarios