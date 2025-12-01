Juan Cantú ‘El Árabe’ sube al podio en su casa: Monterrey

La dinastía Cantú cerró con broche de oro la Gran Final de la Súper Copa Roshfrans 2025 en casa al sumar un nuevo podio.

Al mando del tracto #17 Compass Blue, Cantú sumó su séptimo podio de nueve carreras.

“Me siento muy contento de cerrar esta temporada con otro podio y, más que nada, en mi tierra. Es un honor para mí poder compartir este triunfo con mi familia, amigos y mi patrocinador Compass Blue”, expresó.

Durante la carrera, ‘El Árabe’ sostuvo una intensa disputa por el primer lugar con su coequipero. En las últimas vueltas logró ponerse al frente, pero finalmente le arrebataron la posición para entrar en segundo puesto.

Con este resultado, y de manera extraoficial, Juan Cantú ‘El Árabe’ se colocaría en el tercer puesto de la tabla en la categoría de Tractocamiones, mientras que Juan Cantú Jr. estaría finalizando en la sexta posición en esta temporada. Próximamente, el organizador de la Supercopa informará los resultados oficiales.

Gran sorpresa causó la exhibición de la Jumping Truck, la cual fue manejada en esta ocasión por Carlos Alberto Cantú, tío de “El Árabe”, dando paso al arranque de la final de los tractocamiones. La Jumping Truck alcanza 200 kilómetros por hora en dos ruedas.

La familia Cantú continúa escribiendo una historia de disciplina, legado y resultados sobresalientes dentro del automovilismo nacional, y están listos para arrancar la temporada 2026 de la Súper Copa.

El gran cierre de la temporada contó con la presencia de figuras emblemáticas del fútbol mexicano, así como con personalidades que disfrutan del deporte motor, y a quienes les fue entregado un reconocimiento especial.

Waldo Fernández González, senador de la República por el Estado de Nuevo León, recibió un reconocimiento por su compromiso permanente con la protección del medio ambiente de México.

Francisco Javier ‘El Abuelo’ Cruz, ídolo de Rayados y Tigres, recibió un reconocimiento por su incansable compromiso y destacada contribución al desarrollo del deporte en México. Su ejemplo, pasión y profesionalismo siguen dejando huella en cada generación.

Su participación y presencia en la zona de pits de Compass Blue sumó un componente adicional de espectáculo y conexión con la afición regiomontana.

Entérate

Finaliza la temporada de este año en la Súper Copa Roshfrans, y estos fueron los mejores cinco pilotos de cada división:

GTM PRO 1

1.- Salvador de Alba Junior

2.- Paul Jordain

3.- Gerardo Nieto

4.- Franco Zanella

5.- José Arellano

GTM PRO 2

1.- Emiliano Richards

2.- Salvador de Alba Junior

3.- Paul Jourdain

4.- Pablo Pérez de Lara

5.- José Arellano

TRACTOCAMIONES

1.- Santiago Tovar

2.- Juan Cantú

3.- Salvador de Alba Junior

4.- Juan Cantú Junior

5.- Valentín Nava

F5 PRO 1

1.- Federico Solís

2.- Héctor Ríos

3.- Enrique Reyna

4.- Javier Girón

5.- Joshua Aguilar

F5 PRO

1.- Gael Aguilar

2.- Chris Valencia

3.- Mike Valencia

4.- Bernie Valverde

5.- Debanhi Aguilar

