Whats_App_Image_2025_09_03_at_12_36_48_AM_563914af64
Deportes

Jugadores de FACDYC de la UANL son... ¡Auténticas Lechuzas!

Los elementos de Auténticos Tigres recibieron la visita de David Castillo, director de la institución educativa de la máxima casa de estudios

  • 03
  • Septiembre
    2025

Tras considerarlos como ejemplos para su comunidad estudiantil, David Castillo, Director de la Facultad de Leyes, se reunió con los jugadores de Auténticos Tigres que estudian en esa dependencia.

A la cita, donde también estuvo presente el coach Antonio Zamora, Castillo tendió puentes con los Auténticos Tigres, pero no sólo en el aspecto deportivo, sino también en lo académico.

“Ustedes son un ejemplo para nuestra comunidad, el combinar el estudio con el deporte de alto rendimiento no es algo sencillo”, les dijo el Director.

“Cuenten conmigo, si hay algún detalle, aquí estamos a la orden”, añadió. 

Una veintena de jugadores de las categorías Juvenil, Intermedia y Liga Mayor estuvieron presentes en la reunión.

“La verdad, estoy gratamente sorprendido, no me había tocado algo así en otros años, sentir esa cercanía con el director”, expresó Jorge Piña, estudiante de Maestría.

La Facultad entregó una playera y gorra con los logos de Auténticos y la Lechuza, mote de los equipos representativos de Leyes.


