Kenny Zamudio gana oro y asegura boleto a Lima 2027

El mexicano Kenny Zamudio conquistó este lunes la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, sumando un nuevo triunfo para la delegación nacional.

El Centro Acuático Olímpico de la capital paraguaya fue escenario del triunfo de Zamudio, quien se impuso con una puntuación de 467.75 puntos, superando por poco más de cuatro unidades al canadiense Benjamín Tessier, medallista de plata.

¡Presente y futuro de los clavados! 🇲🇽🥇 Kenny Zamudio demostró con su medalla de oro en #ASU2025, que México sigue siendo potencia en este deporte. ¡Orgullo nacional! pic.twitter.com/XzLdQhSE1g — CONADE (@conadeoficial) August 19, 2025

El tercer puesto fue para el cubano Carlos Rámos, mientras que el canadiense Matt Cullen y el venezolano Jesús González completaron el top cinco.

El clavadista mexicano mostró regularidad durante toda la competencia, iniciando con una ejecución de 62.40 puntos y cerrando con un salto que le valió 87.90, con lo que aseguró el título panamericano.

“Yo la viví muy tranquilo, concentrado en lo que he hecho todo el año. En el fondo recordaba siempre lo que me dice mi mamá: que me mantenga tranquilo y no me presione”, declaró Zamudio tras recibir la medalla dorada.

Con evidente emoción, el atleta subrayó que el logro representa la recompensa a meses de preparación y sacrificio.

“He tenido que alejarme de muchas personas, pero estoy muy contento porque nunca me eché para atrás y mi entrenador y yo hemos hecho un gran trabajo. Para mí fue un signo de todo el esfuerzo puesto hasta llegar aquí”, agregó.

El triunfo de Kenny Zamudio confirma el peso histórico de México en la disciplina de clavados y mantiene a la delegación nacional entre las protagonistas en Asunción 2025.

