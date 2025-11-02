La keniana Hellen Obiri gana con récord el Maratón de NY
Hellen Obiri hizo historia este domingo al ganar por segundo año consecutivo el Maratón de Nueva York, estableciendo además un nuevo récord femenino
La keniana Hellen Obiri hizo historia este domingo al ganar por segundo año consecutivo el Maratón de Nueva York, estableciendo además un nuevo récord femenino del recorrido con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 51 segundos, superando la marca de 2:22.31 impuesta por Margaret Okayo en 2003.
Obiri, de 34 años, protagonizó un intenso duelo con su compatriota Sharon Lokedi, ganadora en 2022, hasta despegarse en la última milla y cruzar la meta con autoridad en Central Park. La campeona defensora Sheila Chepkirui completó el podio, en una jornada dominada completamente por las corredoras kenianas.
En la rama masculina, Benson Kipruto se impuso con un tiempo de 2:08.09, tras un emocionante sprint final frente a Alexander Mutiso, quien llegó apenas segundos detrás.
El también keniano Albert Korir, vencedor en 2021, finalizó tercero, sellando un triplete histórico para Kenia en ambas categorías.
El legendario Eliud Kipchoge, considerado uno de los mejores maratonistas de todos los tiempos, debutó en la exigente ruta neoyorquina y culminó en el puesto 17, a una semana de cumplir 41 años.
La carrera, que recorrió los cinco distritos de Nueva York desde Staten Island hasta Central Park, celebró su edición número 49 con condiciones climáticas ideales y una masiva participación.
Desde sus modestos inicios en 1970 con solo 55 corredores, el maratón se ha convertido en uno de los eventos más emblemáticos del atletismo mundial.
