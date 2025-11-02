Cerrar X
hjvg_e31e611ec8
Deportes

La keniana Hellen Obiri gana con récord el Maratón de NY

Hellen Obiri hizo historia este domingo al ganar por segundo año consecutivo el Maratón de Nueva York, estableciendo además un nuevo récord femenino

  • 02
  • Noviembre
    2025

La keniana Hellen Obiri hizo historia este domingo al ganar por segundo año consecutivo el Maratón de Nueva York, estableciendo además un nuevo récord femenino del recorrido con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 51 segundos, superando la marca de 2:22.31 impuesta por Margaret Okayo en 2003.

Obiri, de 34 años, protagonizó un intenso duelo con su compatriota Sharon Lokedi, ganadora en 2022, hasta despegarse en la última milla y cruzar la meta con autoridad en Central Park. La campeona defensora Sheila Chepkirui completó el podio, en una jornada dominada completamente por las corredoras kenianas.

En la rama masculina, Benson Kipruto se impuso con un tiempo de 2:08.09, tras un emocionante sprint final frente a Alexander Mutiso, quien llegó apenas segundos detrás.

El también keniano Albert Korir, vencedor en 2021, finalizó tercero, sellando un triplete histórico para Kenia en ambas categorías.

El legendario Eliud Kipchoge, considerado uno de los mejores maratonistas de todos los tiempos, debutó en la exigente ruta neoyorquina y culminó en el puesto 17, a una semana de cumplir 41 años.

La carrera, que recorrió los cinco distritos de Nueva York desde Staten Island hasta Central Park, celebró su edición número 49 con condiciones climáticas ideales y una masiva participación.

Desde sus modestos inicios en 1970 con solo 55 corredores, el maratón se ha convertido en uno de los eventos más emblemáticos del atletismo mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25306857090873_60de42b70e
Marcedes Lewis: el tight end más viejo de los Denver Broncos
ev_efigie_8820c8553e
Países Bajos devolverá a Egipto una efigie robada de Tutmosis III
AP_25306832543105_44c7b66b94
Cam Little supera la marca del gol de campo más largo de la NFL
publicidad

Últimas Noticias

AP_25308011589665_7c19f8dd95
Starbucks vende 60% de su operación en China por $4,000 mdd
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×