Leyendas que inspiran: Tigres cae ante Barcelona 3-2

Recordar es volver a vivir refiere un dicho y esta noche las Leyendas de Tigres perdieron 3-2 ante las del Barcelona. Con anotaciones de Héctor Mancilla y Lucas Lobos por los de la 'U', mientras que por el Barça lo hizo a través de un triplete de David Villa. Quien, al finalizar la batalla, fue galardonado como el 'jugador del partido'.

Un primer tiempo que dominaron los de la 'U'

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por el comité organizador y de hacer sonar su silbato el Juez Central regiomontano José Abramo Lira se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el peruano Jerónimo Barbadillo y los pupilos del timonel español Albert Ferrer, en donde ambos equipos salieron a dejarlo todo dentro del terreno de juego, con la intención de agradar con su picar día al respetable que se hizo presente en el coso nicolaíta.

Corría el minuto 3' cuando Ricardo Quaresma ingresaba al área de los de la UANL, pero, el muro defensivo integrado por Jesús Dueñas y José Rivas obstalulizaron el arribo, cayendo en el área y el silbante decretó el seguimiento de la jugada.

A los 7' de tiempo corrido vino la primera de los felinos, un centro al área por parte de Damián Álvarez y que conecta Lucas Lobos justo a la ubicación que tenía el guardameta Jordi Masip.

Por momentos el duelo se volvió ríspido, ya que ninguno de los contrincantes quería ceder ni un ápice del terreno de juego. Aunado a que el posicionamiento del esférico era alternativo y las llegadas se veían en ambas cabañas.

El primero de la tarde cayó a los 17' de tiempo corrido por conducto del 'Killer' Héctor Mancilla, quien de testa remató un pase enviado por la 'Chilindrina' Álvarez y el que dejó sin oportunidad al cancerbero Masip quien nada pudo hacer para evitar el 1-0.

Corrían los 26' minutos cuando los de la 'U' nuevamente acecharon la zona defensiva blaugrana, el zaguero Israel Jiménez impactó el esférico con gran fortaleza y el obús se estrelló en el arguero, pero, para mala fortuna de Rafael Sobis queda tendido en el terreno con una fuerte molestia en el tobillo, producto de un choque con un zaguero del Barcelona y que no le permite continuar.

El reloj marcaba los 30' minutos cuando Damián Álvarez se interna por el costado izquierdo y envía su centro y que Mancilla remata sin tener fortuna. El cronómetro indicaba los 40' minutos y el nazareno Abramo Lira decretó el final de la primera mitad y en la pantalla del 'Volcán' se leía el 1-0 en favor de las Leyendas de Tigres.

David Villa salió inspirado

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto las Leyendas de Tigres como las del Barcelona efectuaron una serie de modificaciones en el campo, en la búsqueda de seguir brindando un entretenido espectáculo.

A los 43' de acción una serie de equivocaciones entre el arquero Cirilo Saucedo y el 'Piloto' Jiménez se comete la falta sobre Juan Pablo Sorín y se decreta la pena máxima. Misma que cobra David 'Guaje' Villa quien engaña al cancerbero Saucedo para el empate parcial de 1-1.

Los de la UANL no bajaron los brazos y por conducto de Lucas Lobos a través del cobro de tiro libre directo sorprende al arquero Jesús Mariano Angoy, quien acababa de ingresar en la segunda mitad de la batalla, pero que nada pudo hacer para evitar el 2-1 momentáneo.

Corrían los 57' minutos cuando Marc Crosas proyecta el esférico a David Villa, quien es derribado por el portero Cirilo Saucedo y se sanciona la pena máxima. El 'Guaje' conecta desde los once pasos y manda el obús a besar las redes felinas y así concretar el empate a dos tantos.

Tras una serie de modificaciones por parte de ambas escuadras el duelo retomó su ritmo vertiginoso para ambos lados. Se sentía la emoción que se mostraba desde la tribuna, al festejarle cada jugada a sus ídolos de los dos planteles, quienes daban su mejor esfuerzo.

El triplete de David Villa se vino a los 75' de tiempo corrido, mediante una descolgada del cuadro blaugrana, donde por velocidad dejó atrás a la defensa de la 'U' para con un toque preciso envió al fondo de las piolas el balón para el 3-2 en favor de la escuadra española.

El reloj marcaba los 80' minutos y el nazareno José Abramo Lira, orgullo de la colonia Estadio, consideró dar por terminada la batalla entre auriazules y blaugranas.

